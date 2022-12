The Division 2 débarque sur Steam, à son tour

Date de sortie de The Division 2 sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu' Assassin's Creed Valhalla a atterri sur Steam au début du mois de décembre et que Watch Dogs Legion sera disponible fin janvier, un autre succès d'Ubisoft va lui aussi arriver sur la plateforme de Valve, The Division 2 , quelques jours plus tôt.Jusqu'à maintenant, le FPS n'était disponible que via l'Ubisoft Connect et l'Epic Games Store, deux plateformes qui ne sont pas forcément très appréciées de la communauté, laquelle préfère, très souvent, obtenir ses jeux via Steam, par souci de simplicité. Mais comme l'a annoncé Ubisoft,, dans sa version complète, évidemment. Les joueurs profiteront de tout le contenu gratuit sorti ces dernières années, mais aussi de l'extension Warlords of New York (via l'édition Ultime).Ainsi, si vous débutez l'aventure via Steam , vous aurez accès à la saison 10, lancée en septembre et pourrez jouer normalement avec vos amis, quelle que soit leur plateforme. Vous pouvez, d'ores et déjà, l'ajouter à votre liste de souhaits.Après Assassin's Creed Valhalla, Immortal Fenyx Rising et Roller Champions,. D'autres productions devraient suivre, comme Far Cry 6, dans le but d'étendre la visibilité des jeux Ubisoft. D'ailleurs, cela pourrait être bénéfique pour la licence, qui va accueillir deux titres prochainement, The Division Heartland , un free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais aussi The Division Resurgence , un jeu mobile. Un battle royale situé dans l'univers pourrait également être annoncé