The Division : Un battle royale standalone serait en préparation

La franchise The Division est au cœur de l'actualité, dernièrement. Récemment, Ubisoft a partagé une roadmap, concernant les nouveautés à venir, sur. De plus, le studio de développement a annoncé, au début du mois de juin,, à destination des smartphones. Sans oublier, The Division: Heartland. D'ailleurs, il semblerait qu'En effet, le journaliste Jeff Grubb a indiqué, dans son dernier épisode de Game Mess Decides, qu'Ubisoft développerait, actuellement, un nouveau jeu dans l'univers The Division. Selon ses propos, le développement de ce titre remonte à quelques années, mais aurait été arrêté. Or, après la fermeture des serveurs et du jeu, Ubisoft, désirant proposer un battle royale réussi, aurait décidé de relancer ce projet. D'après les informations partagées par Jeff Grubb, il s'agirait donc d'un battle royale standalone, avec des mécaniques de roguelite.Nous vous invitons, tout de même, à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Rien n'a été confirmé, à l'heure actuelle. Il est préférable d'attendre qu'Ubisoft prenne, officiellement, la parole, pour en avoir le cœur net et savoir si oui ou non un battle royale, dans l'univers de The Division, verra bel et bien le jour.