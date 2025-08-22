The Division 2 partage une nouvelle feuille de route, avec la date de sortie de la prochaine saison

Ubisoft a, récemment, détaillé ses plans pour l'avenir proche de The Division 2, en dévoilant une nouvelle roadmap pour cette fin d'année 2025.

La date de sortie de la saison The Pact de The Division 2 dévoilée

Too much intel at once Agent? Don't worry, we've got you covered. Here's a recap of our first Gamescom panel, including the Year 7 roadmap! https://t.co/9RT7S1DDRr pic.twitter.com/VrwyNiI9jx — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) August 21, 2025

Une nouvelle feuille de route pour The Division 2

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PC Édition Standard → 5,69 € au lieu de 30 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 5,09 € au lieu de 30 €, soit 83 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Bien quesoit sorti depuis plusieurs années maintenant, Ubisoft le met régulièrement à jour, en ajoutant de nouveaux contenus ou bien en lançant de nouvelles saisons. D'ailleurs, Ubisoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, dévoiléEn effet, grâce à un article sur le site officiel d'Ubisoft, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, nous savons que la prochaine saison dedébarque très bientôt. Il s'agit, pour être plus précis, de. Celle-ci introduira notamment « Retaliation », soit une « nouvelle activité en monde ouvert », proposant « des ajouts aux mécaniques des points de contrôle, ainsi que de nouvelles façons d'acquérir du butin exotique et des voies de progression ». Il est également précisé que Retaliation sera un ajout permanent, et restera donc disponible après la fin de la saison The Pact sur. Nommée « Mutiny », celle-ci ne possède pas encore de date de sortie officielle. Toutefois, les développeurs ont précisé que celle-ci introduira « une nouvelle mécanique de compagnon et des modificateurs ». De plus amples détails seront, très certainement, partagés dans les mois à venir.Remarquons également que. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nombreuses nouveautés pour célébrer ce nouvel anniversaire. Mais, nous ne possédons, actuellement, aucune information à ce propos. Affaire à suivre, donc...En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :