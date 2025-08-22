The Division 2 partage une nouvelle feuille de route, avec la date de sortie de la prochaine saison

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 août 2025 à 15h35
Ubisoft a, récemment, détaillé ses plans pour l'avenir proche de The Division 2, en dévoilant une nouvelle roadmap pour cette fin d'année 2025.
The Division 2 partage une nouvelle feuille de route, avec la date de sortie de la prochaine saison
Bien que The Division 2 soit sorti depuis plusieurs années maintenant, Ubisoft le met régulièrement à jour, en ajoutant de nouveaux contenus ou bien en lançant de nouvelles saisons. D'ailleurs, Ubisoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, dévoilé une nouvelle feuille de route pour The Division 2, comportant la date de sortie de la prochaine saison.

La date de sortie de la saison The Pact de The Division 2 dévoilée

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En effet, grâce à un article sur le site officiel d'Ubisoft, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, nous savons que la prochaine saison de The Division 2 débarque très bientôt. Il s'agit, pour être plus précis, de la saison The Pact, qui doit arriver le 9 septembre 2025 sur The Division 2.
L'équipe de développement a, en outre, partagé quelques détails concernant la saison The Pact de The Division 2. Celle-ci introduira notamment « Retaliation », soit une « nouvelle activité en monde ouvert », proposant « des ajouts aux mécaniques des points de contrôle, ainsi que de nouvelles façons d'acquérir du butin exotique et des voies de progression ». Il est également précisé que Retaliation sera un ajout permanent, et restera donc disponible après la fin de la saison The Pact sur The Division 2.

Une nouvelle feuille de route pour The Division 2

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La fin de l'année 2025 verra l'arrivée de la saison 3 sur The Division 2. Nommée « Mutiny », celle-ci ne possède pas encore de date de sortie officielle. Toutefois, les développeurs ont précisé que celle-ci introduira « une nouvelle mécanique de compagnon et des modificateurs ». De plus amples détails seront, très certainement, partagés dans les mois à venir.

Remarquons également que 2026 marquera les 10 ans de la franchise The Division. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nombreuses nouveautés pour célébrer ce nouvel anniversaire. Mais, nous ne possédons, actuellement, aucune information à ce propos. Affaire à suivre, donc...

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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