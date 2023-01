The Day Before promet du gameplay en janvier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



figure, depuis de longs mois, parmi les jeux les plus attendus, et ce, en dépit d'un report en 2022 alors que sa sortie était imminente. Malgré le temps qui passe, Fntastic, le développeur, ne se montre pas forcément loquace et communique assez peu au sujet de son jeu, ce qui inquiète une partie de la communauté.Bonne nouvelle :. Nous n'avons aucune date, mais le studio promet de nouvelles images en janvier, soit d'ici deux semaines. Cela sera l'occasion idéaleet, peut-être, séduire d'autres joueurs, plus septiques, ou attirer l'attention de celles et ceux n'ayant pas encore entendu parler de lui.Il y a 18 mois, Fntastic avait déjà partagé du gameplay et l'expérience semblait assez qualitative. Il sera donc intéressant de voir ce qui a évolué, par rapport à ce que nous avons déjà vu. Le report s'était, en partie, expliqué par le fait que le moteur de jeu avait été modifié, pour migrer vers l'Unreal Engine 5. Le rendu pourrait donc être encore plus impressionnant qu'à l'époque, compte tenu des possibilités avec ce dernier.Récemment, nous en avons appris un peu plus sur la personnalisation, par le biais d'une courte vidéo . Rendez-vous ces prochains jours, pour découvrir le gameplay de, et le 1mars, pour sa sortie, exclusivement sur Steam. Vous pouvez également retrouver un article pour tout savoir de The Day Before avant son lancement.