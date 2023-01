The Day Before : Du gameplay et quelques maigres informations pour le MMO

Nouvelles images pour The Day Before

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

fait, sans aucun doute, partie des jeux les plus attendus de l'année. Il a, d'ailleurs, très longtemps été le jeu le plus « wishlisté » sur Steam, avant d'être dépassé par un certain Hogwarts Legacy , qui sortira quelques jours avant lui. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, les développeurs nous avaient donné rendez-vous lors du CES 2023, événement organisé par NVIDIA afin de mettre en avant sa technologie et ses nouveautés.Nous avons donc bien eu quelques images à nous mettre sous la dent, un an après la dernière véritable séquence de gameplay. Durant un peu moins d'une minute,, tout du moins si vous avez un PC qui tient la route, étant donné que les configurations sont assez élevées.Mais en plus de cette petite bande-annonce, les développeurs, le studio Fntastic, ont mis en ligne une autre vidéo, assez décalée, dans laquelle nous pouvons principalement voir leur façon de travailler, avec extravagance, où le travail au bureau ne semble pas être la norme. Outre les différentes mises en scène, nous voyons, notamment la personnalisation du personnage ou des armes, permettant de modifier à souhait ses équipements. Enfin, un marchand d'armes (ou plus) sera à votre disposition.Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations intéressantes au sujet de, à moins de deux mois de son lancement. Mais après plus six mois de silence, nous n'allons pas faire la fine bouche. Espérons que cela se décante dans les semaines qui arrivent et qu'un autre report ne soit pas annoncé.Rendez-vous le 1mars 2023, sur PC, pour découvrir, un MMO de survie en monde ouvert, en développement depuis quatre ans.