The Day Before partage de nouvelles images, avec la fonctionnalité RTX

fait sans conteste partie des jeux les plus attendus de cette première moitié d'année 2022. S'il n'a pas révélé tous ses secrets, puisqu'il reste malgré tout assez mystérieux, le jeu de survie post-apocalyptique a suscité l'intérêt d'une multitude de joueurs, qui ont marqué d'une pierre blanche la date du 21 juin, jour de lancement.Pour nous faire saliver encore un peu plus,, rendant les effets lumineux bien plus beaux et naturels. Des séquences diverses et variées, que ce soit en intérieur, dans les rues de nuit ou en plein affrontement, sont montrées durant cette petite minute, où l'immersion semble être au rendez-vous.arrivera, pour rappel, le 21 juin 2022 sur PC (configurations disponibles ici ) et est également prévu sur PS5 et Xbox Series , bien qu'aucune date de sortie ne soit pour le moment programmée.