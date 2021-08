The Day Before : Les configurations PC

Configurations PC de The Day Before

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

: Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300

: Intel Core i5-4430 ou AMD FX-6300 Mémoire vive : 10 GB de mémoire

10 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960 2GB ou AMD Radeon R7 370 2GB

NVIDIA GeForce GTX 960 2GB ou AMD Radeon R7 370 2GB DirectX : Version 11

Version 11 Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 75 GB d'espace disque disponible

75 GB d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD fortement recommandé

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

: Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ou AMD Radeon RX 580 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ou AMD Radeon RX 580 4GB Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 75 GB d'espace disque disponible

75 GB d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD fortement recommandé

Particulièrement attendu, The Day Before devrait se dévoiler encore un peu plus dans le courant du mois de septembre. En attendant, FNTASTIC, le studio en charge du développement, et MYTONA, l'éditeur, en ont profité pour nous partager les. Le MMO, où l'action prend place dans une Amérique meurtrie par une pandémie, s'annonce comme étant particulièrement intéressant pour les joueurs avides d'expériences de survie en monde ouvert.Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il faut être équipé d'un ordinateur aux performances correctes pour profiter de, étant donné qu'un processeur i5-4430 est nécessaire, tout comme une GTX 960 (ou équivalent) en guise de carte graphique. Un SSD est également « fortement recommandé » comme pour bon nombre de jeux désormais.Mêmes si ces informations ont été confirmées par l'intermédiaire de la page Steam officiel du titre, elles seront peut-être sujettes à modification d'ici la sortie de The Day Before