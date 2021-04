The Day Before pourrait sortir sur PS5 et Xbox Series

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est un jeu de survie MMO post-apocalyptique annoncé en début d'année 2021 et qui n'a pas manqué d'interpeller les amateurs du genre. Son officialisation accompagnée d'une longue séquence de gameplay est prometteuse, d'autant que les différentes vidéos qui ont été partagées par la suite confirment l'ambition Fntastic, le studio russe en charge de son développement.Malheureusement,, via Steam. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il ne verra jamais le jour sur une autre plateforme, bien au contraire, étant donné que les développeurs ont envie de le. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les co-fondateurs de Fntastic, Ed Gotovtsev et Aisen Gotovtsev, dans un entretien accordé à GamingBolt Ils expliquent, avec un trait d'humour, qu'ils « ne sont pas en mesure de porter le jeu sur NES » mais qu'ils « envisagent de le lancer sur les consoles de nouvelle génération » avant de conclure par un « patientez pour une annonce spéciale ». Cela sous-entendant donc que nous avons de fortes de chances de le voir débarquer surNous en saurons probablement un peu plus au moment de la sortie de, puisque ce portage pourrait s'effectuer en fonction de l'accueil de la communauté et le retour des joueurs. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, maisest attendu sur Steam en 2021. Vous pouvez, d'ores et déjà, l'ajouter à votre liste de souhaits.