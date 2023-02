The Day Before : Enfin du gameplay pour le MMO de survie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'origine, nous aurions dû voir le gameplay dedurant le mois de janvier, mais les développeurs ont été obligés de reporter le jeu de survie, notamment à cause d'un litige sur le nom de domaine, bien que ces derniers avaient, de toute façon, prévu un report quoi qu'il arrive. La date de sortie étant programmée en fin d'année, nous avons tout le temps d'en découvrir un peu plus à son sujet.C'est dans ce sens que, durant laquelle nous pouvons voir un personnage évoluer dans des rues désertes, à la recherche d'équipement. Ces images nous montrent la façon de personnaliser ses armes, en craftant des objets qui peuvent ensuite être équipés aux armes, pour la rendre plus puissante ou plus silencieuse. Quelques minutes plus tard, ce même personnage explore une maison à la recherche de loot, à l'instar de tout bon jeu de survie.Si nous voyons de nombreuses zones, nous n'avons, en revanche, pas vu de séquence PvP, ce qui est regrettable puisque, alors que les affrontements avec les zombies ne se font qu'à la fin. Il sera également intéressant de voir si tous les bâtiments peuvent être visités, notamment en ville, ou si seulement quelques-uns sont ouverts. Mais ces images pourraient tout de même rassurer les plus septiques, qui pouvaient craindre que le jeu n'existait pas ou allait être annulé , même si nous ne voyons pas grand-chose, in fine.. Le titre doit arriver sur consoles, mais aucune date n'a pour le moment été donnée.