The Dark Pictures: The Devil in Me s'offre une nouvelle bande-annonce

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà le prochain opus de l'anthologie The Dark Pictures est. Développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, le titre arrive au cours du mois de novembre sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, The Devil in Me est aujourd'hui, de nouveau, sur le devant de la scène vidéoludique.En effet, pour fêter Halloween, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont partagé, dans laquelle nous retrouvons les membres de l'équipe de tournage de Lonnit Entertainment au sein de la reconstitution du « sanglant château de H.H. Holmes ». Malheureusement, leur hôte, Granthem Du'Met, surveille leurs moindres faits et gestes et leur réserve un triste sort.Pour rappel, d'après les dernières informations partagées, notamment par Tom Heaton, le directeur du titre, la durée de vie de The Devil in Me serait plus conséquente que celle de ses aînés, Man of Medan et House of Ashes, par exemple. Par ailleurs, dans ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouvelles mécaniques de jeu et fonctionnalités. Certaines d'entre elles ont, d'ailleurs, été détaillées dans un article sur le site de Bandai Namco.The Devil in Me débarque le 18 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC. D'ailleurs, plusieurs éditions sont prévues et les précommandes sont ouvertes. Sachez également que les configurations PC de The Devil in Me sont connues.