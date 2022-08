The Devil in Me : La durée de vie évoquée et de nouveaux détails partagés

The Devil in Me, nouvelles fonctionnalités et durée de vie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le prochain opus de l'anthologie The Dark Pictures,, doit débarquer au mois de novembre sur la plupart des plateformes de jeu. Récemment, Bandai Namco et Supermassive Games ont dévoilé de nouvelles informations concernant le titre.Avant toute chose, rappelons que The Devil in Me se veut être le quatrième et dernier épisode de la saison 1 de l'anthologie The Dark Pictures, développée par Supermassive Games, et arrive donc après Man of Medan, Little Hope et House of Ashes.Dans The Devil in Me, les joueurs et les joueuses incarneront plusieurs personnages, tous membres de l'équipe de Lonnit Entertainment. Suite à un appel d'un mystérieux Granthem Du'Met, ces derniers décident d'aller visiter une reconstitution du « sanglant château de H.H. Holmes », afin de tourner une émission. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu.Grâce à un article publié sur le site officiel de Bandai Namco et une récente vidéo, nous en apprenons un peu plus quantdistillées dans The Devil in Me. Tout d'abord, le titre devrait proposeren permettant à chacun d'explorer librement les différentes zones. Ainsi, nous pourrons grimper sur des objets, se glisser dans des passages étroits, sauter, etc. Les personnages profitent donc d'D'ailleurs, dans The Devil in Me, les protagonistes seront équipés de: un stylo permettant de faire apparaître un message, une carte de visite pour forcer les serrures, une caméra et bien d'autres objets. Notons tout de même que certains de ces outils auront une jauge de durabilité et devront donc être utilisés à bon escient. Néanmoins, ils se révèleront très certainement utiles au vu(codes cachés, espaces labyrinthiques, etc.) qui nous attendent sur le soft.D'après les informations partagées, notamment par le directeur du jeu, Tom Heaton, The Devil in Me devrait proposerun peu plus longue que celle de ses aînés : comptez, environ, pour parcourir entièrement cette nouvelle aventure (5 heures pour Man of Medan et Little Hope, par exemple).The Devil in Me débarque le 18 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC. D'ailleurs, plusieurs éditions sont prévues et les précommandes sont ouvertes. Sachez également que les configurations PC de The Devil in Me sont connues.