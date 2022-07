The Dark Pictures: The Devil in Me : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de The Devil in Me

Les bonus de précommande de The Devil in Me

Un accès anticipé exclusif au Curator's Cut Ajoutant : « Des scènes non disponibles précédemment, jouables avec différents personnages, avec de nouveaux choix et des conséquences différentes ».



Les différentes éditions de The Devil in Me

L'édition standard de The Devil in Me

L'édition The Dark Pictures Anthology Volume 2

Le jeu complet The Devil in Me.

Le jeu complet House of Ashes.

Un jeu de cartes exclusif House of Ashes.

Un plan exclusif de l'hôtel de The Devil in Me.

2 pins de collection exclusifs.

L'accès anticipé au Curator's Cut de The Devil in Me.

L'édition collector « Animatronic » de The Devil in Me

Le jeu complet The Devil in Me.

Un buste Animatronic de 11 cm.

Une carte de visite exclusive.

Une carte postale exclusive.

Un plan exclusif de l'hôtel de The Devil in Me.

L'accès anticipé au Curator's Cut de The Devil in Me.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Devant sortir à l'automne 2022, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (de son nom complet) arrivera sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. D'ailleurs, nous possédons d'ores et déjà des informations quant. Découvrezdes détails connus à ce sujet, dans ce qui suit.Tous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront automatique des bonus, dont voici la liste :se rendra disponible selon. Il sera possible de se procurerdu jeu, sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, etc.). Mais, ce n'est pas tout.Comme pour les précédents opus The Dark Pictures (Man of Medan, Little Hope et House of Ashes),aura le droit à, dont le prix est de 39,99 €. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de la précommander sur le site officiel de Bandai Namco ou auprès des revendeurs habituels (Amazon, etc.).De plus, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer, sur Amazon notamment, pour 49,99 €. Cette édition comprend plusieurs éléments :, dit « Animatronic », est seulement disponible à l'achat sur la boutique officielle de Bandai Namco. Celle-ci est vendue à 79,99 €. La boîte collector contient différents éléments :