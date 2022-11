The Dark Pictures: The Devil in Me : Heure de sortie en France

Heure de sortie de The Devil in Me en France

Worldwide release schedule for The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me.



It's time to pack your suitcase for a frightful stay with the Lonnit Entertainment Team.



Pre-order now: https://t.co/8R7KvYLExp#TDIM pic.twitter.com/8fKYx2uS9k — The Dark Pictures (@TheDarkPictures) November 16, 2022

Le nouvel opus de The Dark Pictures Anthology,, est sur le point de se rendre disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. D'ailleurs, nous connaissons, sur ces différentes plateformes de jeu.Rappelons, avant toute chose, que The Devil in Me sort le 18 novembre 2022. Récemment, le studio de développement en charge du titre, Supermassive Games, a révélé, notamment via une publication sur le compte Twitter de la licence.Ainsi, nous apprenons que tous les joueurs sont logés à la même enseigne. En Effet, The Devil in Me se rendra disponible à la même heure, sur toutes les plateformes de jeu (consoles et PC). Selon les informations partagées, le titre sera jouable(heure française), le, en France.Pour rappel, sur The Devil in Me, nous sommes amenés à incarner les membres de l'équipe de tournage Lonnit Entertainment. Invités à visiter la reconstitution du « sanglant château de H.H. Holmes » par un certain Granthem Du'Met, ces derniers se retrouveront piégés et devront survivre à tout prix. Comme dans les précédents opus The Dark Pictures, les joueurs seront amenés à effectuer de nombreux choix, ayant des conséquences sur la suite des événements. The Devil in Me propose de nouvelles mécaniques de jeu et fonctionnalités Rendez-vous donc le 18 novembre pour découvrir The Devil in Me, qui se rendra alors disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via la plateforme Steam). Sachez que plusieurs éditions sont prévues pour le titre.