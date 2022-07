The Dark Pictures: The Devil in Me : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Quelle est l'histoire de The Devil in Me ?

Quelle date de sortie pour The Devil in Me ?

Sur quelle(s) plateforme(s) sort The Devil in Me ?

Bande-annonce et gameplay de The Devil in Me

Le prochain opus The Dark Pictures Anthology, nommédoit arriver prochainement, sur la plupart des plateformes de jeu. Plusieurs informations officielles concernant le soft ont été partagées, ces derniers mois. Ainsi, découvrez tout ce que vous devez savoir à propos de, dans ce qui suit.Dans, les joueurs et les joueuses seront amenés à incarner différents personnages, faisant partie de l'équipe de télévision de Lonnit Entertainment. Ces derniers ont reçu un appel téléphonique provenant d'un certain Granthem Du'Met, leur proposant de visiter une reconstitution du « sanglant château de H.H. Holmes ». Répondant positivement à cette invitation, l'équipe se rend sur place. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Et l'hôtel, également appelé le « Château des meurtres », se révélera être un piège mortel.Comme ses aînés (Man of Medan, Little Hope et House of Ashes),est un jeu d'horreur narratif disposant de plusieurs embranchements scénaristiques. Ainsi, les joueurs devront faire de multiples choix, afin de faire survivre les membres de l'équipe de télévision de Lonnit Entertainment.Rappelons également queproposera divers modes de jeu. Il sera possible de parcourir l'aventure en solo ou bien entre amis (en ligne et hors ligne). Finalement, un DLC Curator's Cut est prévu. Celui-ci introduira, notamment, des scènes inédites et de nouveaux choix.Pour le moment, nous ne possédons pas depour. En revanche, nous savons que ce prochain opus de The Dark Pictures Anthology arrivera. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander The Devil in Me et, ce, selon plusieurs éditions Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.Quasiment tous les joueurs et toutes les joueuses pourront profiter et parcourir l'aventure, car le titre doit sortir surAucune version Nintendo Switch ne semble être prévue.En fin d'année 2021, Supermassive Games a diffusé un premier trailer d'annonce pour. Par la suite, au début du mois de juillet 2022, une bande-annonce, centrée sur l'histoire du soft, a été dévoilée.