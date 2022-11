The Dark Pictures: The Devil in Me : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Devil in Me ?

Effectuer une seule partie → Entre 7 à 9 heures.

→ Entre 7 à 9 heures. Faire plusieurs runs (2 ou 3) → Entre 15 à 25 heures.

PC Édition Standard → 29,89 € au lieu de 39,99 €, soit 25 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 33,99 € au lieu de 39,99 €, soit 15 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le nouvel opus The Dark Pictures,, est disponible depuis le 18 novembre 2022, sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est développé par Supermassive Games et conclut la première saison de l'anthologie. Les joueurs et les joueuses, désirant se lancer dans l'aventure, se demandent alorsNotons qu'il est parfois difficile d'estimerd'un jeu, car chaque joueur à sa propre façon de jouer. Pour autant, en fonction des différents retours, il est possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de, nous vous rappelons que le directeur du jeu, Tom Heaton , avait évoqué le fait qu'une run pouvait durer 7 heures environ. Or, le soft invite à la rejouabilité du fait de ses nombreux embranchements scénaristiques et ses multiples fins, donc les joueurs pourraient avoir envie d'effectuer plusieurs parties. Notons quedu titre peut également varier en fonction du nombre de personnages encore en vie, tout au long de l'aventure.Sans plus tarder, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs : réaliser seulement une run ou bien faire deux/trois parties.Ce qui est plus que les précédents opus The Dark Pictures Anthology, notammentet Little Hope. Pour ces deux titres, voir les crédits défiler à l'écran demande environ 5 heures de jeu.Pour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes de jeu :