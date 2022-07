The Dark Pictures: The Devil in Me : Les configurations PC

Les configurations PC de The Devil in Me

Configuration minimale de The Devil in Me

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i5-4690K ou AMD FX-8350

→ Intel Core i5-4690K ou AMD FX-8350 Carte graphique → Nvidia GeForce GTX 960, 4 Go ou AMD Radeon R9 380, 4 Go

→ Nvidia GeForce GTX 960, 4 Go ou AMD Radeon R9 380, 4 Go Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 65 Go d'espace libre

→ 65 Go d'espace libre DirectX → Version 11

Configuration recommandée de The Devil in Me

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique → Nvidia GeForce 2060, 6 Go ou AMD Radeon RX Vega 56, 8 Go

→ Nvidia GeForce 2060, 6 Go ou AMD Radeon RX Vega 56, 8 Go Mémoire vive → 12 Go

→ 12 Go Stockage → 65 Go d'espace libre

→ 65 Go d'espace libre DirectX → Version 11

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le prochain titre de The Dark Pictures Anthology est. Le nouveau jeu d'horreur et narratif de Supermassive Games et Bandai Namco Entertainment Europe se rendra disponible en automne 2022, sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur PC. Le soft est attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs de la franchise ou nouveaux venus. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelles sontpour jouer àLes configurations PC deont été révélées et sont disponibles sur la page du jeu , sur Steam. Vous pouvez découvrir, ci-dessous, quelle est la configuration minimale et celle recommandée, nécessaires afin de faire tourner le titre sur PC.Comme vous pourrez vous en rendre compte,ne demande pas de posséder une très bonne machine. En revanche, il vous faudra libérer beaucoup de place sur votre disque dur, afin d'installer le titre. Par ailleurs, il est préférable d'avoir une bonne RAM pour ne pas être victime de ralentissements ou autres bugs.Notons queproposera un mode multijoueur en ligne. Ainsi, il convient de posséder une bonne connexion internet pour profiter et parcourir l'aventure avec ses amis.Pour rappel,est le quatrième opus et l'épisode final de la première saison de The Dark Pictures Anthology. Le titre invite les joueurs et les joueuses à incarner plusieurs personnages, tous membres de l'équipe de télévision de Lonnit Entertainment. Invités à visiter une reconstitution du « Château des meurtres », ces derniers se rendront, malheureusement, très vite compte que l'hôtel est un piège.arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.