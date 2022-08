The Dark Pictures: The Devil in Me possède sa date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir un nouveau et autre jeu horrifique et narratif de Supermassive Games, soit. Il s'agit du prochain opus de The Dark Pictures Anthology, qui dispose désormais de sa date de sortie.En effet, lors de la conférence Future Games Show de la gamescom 2022,de The Devil in Me a été partagé. Cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en savoir un peu plus quant aux péripéties qui attendent l'équipe de télévision de Lonnit Entertainment. Pour rappel, suite à un appel téléphonique d'un certain Granthem Du'Met, ladite équipe a accepté de visiter une reconstitution du « sanglant château de H.H. Holmes », aussi surnommé « Château des meurtres ». Celui-ci se révélera être un véritable piège mortel : les membres de Lonnit Entertainment devront y surmonter de nombreuses épreuves, et ce au péril de leur vie.Finalement, grâce à ce trailer, nous connaissons désormais la date de sortie officielle de The Dark Pictures: The Devil in Me. En effet, jusqu'à présent, nous n'avions qu'une fenêtre de sortie pour le soft. Or, c'est désormais chose révolue : le rendez-vous est fixé auThe Devil in Me débarque donc le 18 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC. D'ailleurs, plusieurs éditions sont prévues et les précommandes sont ouvertes. Sachez également que les configurations PC de The Devil in Me sont connues.