The Blood of Dawnwalker : Comment bien gérer son temps ?

Sur The Blood of Dawnwalker, le temps est une mécanique très importante. Nous vous donnons, dès lors, quelques conseils pour vous aider à gérer votre temps sur The Blood of Dawnwalker.

Toute l'aventure de Coen sur The Blood of Dawnwalker est centrée sur la notion de temps. Cette mécanique peut être intimidante aux premiers abords, car elle impose une limite que les joueurs doivent eux-mêmes s'approprier durant leur périple. Toutefois, et afin de vous aider, voici des informations sur le fonctionnement du temps sur The Blood of Dawnwalker ainsi que quelques conseils pour bien gérer les 30 jours/30 nuits.

Comment bien gérer le temps sur The Blood of Dawnwalker ?

Des détails sur la notion de temps de The Blood of Dawnwalker

Comme dit précédemment, sur The Blood of Dawnwalker, Coen a 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille, qui a été kidnappée par Brencis. Cette période, qui débute après le prologue et dont l'issue marque le couronnement de Brencis, impose ainsi une certaine limite à votre aventure, bien que le jeu ne s'arrête pas après ce délai.

Sur The Blood of Dawnwalker, la notion de temps est symbolisée par des segments, correspondant à la période d'une journée, qui comportent plusieurs unités. Ainsi, chaque jour et chaque nuit sont composés de 8 unités de temps. Au bout de ces 8 unités, la période de la journée changera : vous atteindrez le jour ou vous jouerez alors qu'il fait nuit. En fonction, la nature de Coen n'est pas la même : le protagoniste est humain durant la journée et il est un vampire (vrakhir) dès que le soleil se couche.

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Il convient également de noter que certaines activités ne sont accessibles que de jour ou de nuit (cela est indiqué sur votre carte grâce à des symboles). Par exemple, si vous voulez visiter les maisons étranges de la ville de Svartrau, vous devez impérativement jouer Coen en tant que vampire. À l'inverse, les cercles anciens, qui nécessitent une compétence bien spécifique, ne peuvent être réalisés que de jour. Dès lors, les joueurs doivent constamment faire attention au temps qui passe sur The Blood of Dawnwalker, afin d'entreprendre certaines actions et progresser.

La gestion du temps sur The Blood of Dawnwalker

Ainsi, après le prologue de The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses sont libres de passer le temps comme ils l'entendent. Cependant, diverses quêtes et activités feront progresser la jauge temporelle, et ce, de plusieurs segments. À l'inverse, d'autres actions ne la feront pas avancer et peuvent donc être entreprises en toute tranquillité. Pour vous aider à y voir plus clair, voici ce qui coûte et ce qui ne coûte pas de temps sur The Blood of Dawnwalker (liste non exhaustive) :

Ce qui coûte du temps sur The Blood of Dawnwalker : Débloquer certaines aptitudes et améliorations de compétences. Réaliser les quêtes principales ou secondaires. Romancer un personnage. Effectuer des missions en lien avec les acolytes de Brencis (sabotage, convoi, etc.). Avoir une discussion avec certains personnages.

: Ce qui ne coûte pas de temps sur The Blood of Dawnwalker : Commercer avec un PNJ. Explorer le monde ouvert de Val Sangora. Révéler la carte via les tours de guet/d'observation. Parcourir différentes notes et manuels. Battre des monstres ou ennemis disséminés aux quatre coins du monde.

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Quelques conseils pour bien gérer son temps sur The Blood of Dawnwalker

Maintenant que vous possédez toutes les informations à connaître à propos du temps sur The Blood of Dawnwalker, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :

N'hésitez pas à « planifier » votre temps à l'avance en fonction des activités et de la présence ou non de divers éléments (PNJ, par exemple).

Vérifiez toujours le temps qu'une quête ou qu'une activité vous demande. Cela est indiqué dans votre journal ou est notifié dans la barre en haut de votre écran lorsque vous êtes proche d'une activité demandant du temps.

Évitez de passer le temps, si vous devez attendre pour progresser dans une quête.

N'ayez pas peur de dépenser du temps pour débloquer des aptitudes et leurs améliorations.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.