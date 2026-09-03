The Blood of Dawnwalker victime de nombreux problèmes techniques, les développeurs prennent la parole

Le lancement de The Blood of Dawnwalker, le nouveau jeu de rôle développé par des vétérans de CD Projekt Red, est entaché par des problèmes d'optimisation sur PC. Face à la gronde des joueurs, le studio Rebel Wolves propose déjà des solutions temporaires en attendant les correctifs.

L'histoire semble se répéter inlassablement dans l'industrie du jeu vidéo. Un titre majeur très attendu tourne de manière satisfaisante sur les consoles de salon, mais rencontre parfois des difficultés majeures une fois lancé sur ordinateur. C'est exactement la situation que traverse actuellement The Blood of Dawnwalker. Ce nouveau jeu de rôle, porté par le studio Rebel Wolves qui compte dans ses rangs de nombreux anciens développeurs ayant travaillé sur The Witcher 3, est disponible depuis quelques heures sur toutes les plateformes. Si l'ambiance et la direction artistique séduisent déjà une grande partie du public, l'aspect technique vient ternir le tableau.

Un lancement PC sous le feu des critiques

Les évaluations sur la plateforme Steam ont d'abord affiché un statut mitigé avant de remonter légèrement vers une tendance plutôt positive. Cependant, la lecture des commentaires laisse peu de place au doute concernant le cœur du problème. De nombreux acheteurs soulignent que si l'atmosphère du jeu est captivante, le volet technique est loin d'être à la hauteur des attentes. Plusieurs utilisateurs affirment que le titre fonctionne de manière laborieuse, et ce même sur des machines qui dépassent largement les configurations recommandées par les développeurs.























La colère de la communauté s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, les discussions sont particulièrement animées. Un joueur n'a pas mâché ses mots en créant un sujet très commenté.

L'optimisation est vraiment très médiocre.

D'autres internautes pointent du doigt l'absence incompréhensible de prise en charge du format HDR, tandis que beaucoup regrettent un tarif jugé trop élevé par rapport à la finition globale. Un commentaire résume bien le sentiment général des joueurs PC face à ce lancement chaotique : « Un prix de jeu AAA sans les performances d'un jeu AAA. »

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Les développeurs de Rebel Wolves réagissent dans l'urgence

Face à cette vague de retours négatifs concernant l'optimisation, Rebel Wolves n'a pas tardé à prendre la parole. Conscient des plaintes de la communauté, le développeur prépare activement des mises à jour correctives. En attendant le déploiement de ces rustines numériques, l'équipe a partagé sur les réseaux sociaux une liste de problèmes connus accompagnée de solutions de contournement temporaires.

Known Issues – fixes & workarounds (03/09/2026)



🔸 Game stuttering when in Windowed / Borderless mode – please try launching the game in Full Screen

🔸 Game crashing on compiling shaders – please update your BIOS, that should fix it https://t.co/8Bk08Ns4FD

🔸 Missing option of… — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) September 3, 2026

Parmi les recommandations officielles pour améliorer la fluidité et réduire les saccades, le studio conseille vivement de lancer le jeu en mode plein écran exclusif plutôt qu'en mode fenêtré ou sans bordure. Cette manipulation simple semble déjà porter ses fruits pour une partie des joueurs. De plus, pour ceux qui subissent des retours intempestifs sur le bureau, Rebel Wolves suggère de mettre à jour le BIOS de la carte mère afin d'éviter certains plantages matériels, ce qui ne fait pas l'unanimité dans les commentaires du tweet.

Les créateurs de The Blood of Dawnwalker assurent travailler d'arrache-pied sur des correctifs majeurs. Les joueurs PC devront donc faire preuve d'un peu de patience avant de voir arriver un premier correctifs, en espérant qu'il puisse corriger la majeure partie des soucis techniques, pour que les joueurs profitent de la meilleure expérience possible.

The Blood of Dawnwalker est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez aussi retrouver nos guides, comme comment bien gérer son temps. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :