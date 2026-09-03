The Blood of Dawnwalker : Peut-on vaincre le knèze Brencis dès la première rencontre ?

De nombreux joueurs se demandent si le grand méchant de The Blood of Dawnwalker peut être terrassé dès l'introduction du jeu. Découvrez si cet affrontement précoce réserve une fin secrète et comment survivre au combat le plus difficile du titre de Rebel Wolves.

Dans The Blood of Dawnwalker, le RPG d'action dédié aux vampires développé par le studio Rebel Wolves, le knèze Brencis s'impose comme l'antagoniste principal. En tant que chef des vrakhirs dans la vallée de Sangora, il représente la cible ultime de votre quête de vengeance. Pourtant, à l'image des fins alternatives cachées rendues célèbres par la franchise Far Cry, le jeu vous offre une opportunité d'affronter ce boss colossal dès les premières minutes de l'aventure. Mais est-il réellement possible de le vaincre si tôt ?

Un affrontement précoce dans les cendres de votre village

L'occasion se présente juste après la séquence des mines de Laslea, au moment où Brencis transforme le protagoniste, Coen, en Dawnwalker. Lorsque vous reprenez conscience dans votre village natal en proie aux flammes, le chef vrakhir se dresse face à vous et vous allez avoir l'occasion de l'affronter pour la première fois.

Ce combat s'engage immédiatement. En maîtrisant parfaitement le timing de vos esquives et de vos parades, il est tout à fait possible de parer les assauts du boss tout en ripostant violemment grâce aux griffe de vrakhir que Coen vient tout juste d'acquérir. Et si vous parvenez à le blesser suffisamment, vous découvrirez une séquence originale.

Brencis, Ascendant effroyable, la transformation cauchemardesque

Si vous parvenez à prendre l'avantage et à acculer Brencis, la rencontre bascule dans l'horreur. Le knèze vous entraîne alors dans une dimension alternative infernale et se métamorphose en Brencis, l'Ascendant effroyable.

Sous cette forme monstrueuse, la situation devient extrême puisque ses coups sont mortels. Il lui suffit de vous toucher pour vous tuer, rendant votre victoire finale très, très compliquée.

La forme Ascendant Effroyable de Brencis.

D'ailleurs, cet affrontement initial est pensé par les développeurs pour se solder par un échec narratif, il est presque impossible à le battre et le joueur doit accepter la défaite, signe de son impuissance face au roi des lieux. Toutefois, et même si le jeu est fait pour perdre ce combat, vaincre Brencis à ce stade de l'aventure reste techniquement possible. Il faut juste ne pas être touché.

Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de largement progresser au fil de l'aventure, pour ensuite venir à bout du knèze Brencis, et sauver votre famille.

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Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, The Blood of Dawnwalker promet une durée de vie plus que satisfaisante. Vous pouvez aussi retrouver nos autres guides, comme nos conseils pour bien débuter. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :