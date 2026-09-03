The Blood of Dawnwalker : La corruption, comment l'augmenter et quelle est son utilité ?

Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir concernant le système de corruption sur The Blood of Dawnwalker, en vous indiquant notamment comment augmenter son niveau et son utilité.

Lors de leur aventure sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses doivent composer avec la nature vampirique de Coen, le protagoniste. En ce qui concerne le gameplay axé sur l'aspect vrakhir du héros, Rebel Wolves a implanté un système spécifique, soit la corruption, qui possède un intérêt certain. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment augmenter le niveau de corruption sur The Blood of Dawnwalker, tout en vous précisant son utilité.

Comment augmenter la corruption sur The Blood of Dawnwalker ?

Sur The Blood of Dawnwalker, et plus précisément lorsque Coen est un vampire (seulement de nuit, donc), les joueurs et les joueuses ont accès au système dit « corruption », dont le symbole est présent à côté de la barre de vie. Il s'agit d'une jauge particulière, qui se remplit à mesure que Coen boit du sang (humain ou animal). Dès lors, à chaque fois que vous utiliserez Morsure vorace (en combat ou en exploration), la jauge de corruption se remplira peu à peu.

À ce propos, soulignons qu'une compétence permet d'augmenter plus rapidement la corruption sur The Blood of Dawnwalker : celle-ci est nommée « Corruption accélérée ». Le bonus de vitesse de remplissage de la corruption peut ainsi aller de +30 % à +50%. Ce qui n'est absolument pas négligeable, comme vous l'aurez compris. Cela est d'autant plus pertinent que le système de corruption de The Blood of Dawnwalker est lié au gain de puissance et à la confection d'un build.

À quoi sert la jauge de corruption sur The Blood of Dawnwalker ?

Sur The Blood of Dawnwalker, augmenter la jauge de corruption est relativement intéressant et important. Bien qu'il soit tout à fait possible de réfréner les pulsions de sang de Coen, la corruption permet de débloquer de nouvelles aptitudes vampiriques ainsi que leurs améliorations. Dès lors, et comme vous le constaterez, certaines compétences ne peuvent être obtenues qu'après avoir atteint un certain niveau de corruption (il y aura un symbole avec des dents à côté de ladite compétence ainsi qu'un chiffre).

D'ailleurs, pour accéder aux aptitudes ultimes et vampiriques de Coen (Reniement de la mort, Crescendo mortel et Renouveau sanguin), il faut faire grimper la barre de corruption, et ce, de façon significative : il convient d'atteindre le niveau 15.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez aussi retrouver nos autres guides, comme nos conseils pour bien débuter.