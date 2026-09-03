The Blood of Dawnwalker : Comment améliorer ses armes et armures ?

Avoir de bons équipements est primordial pour l'aventure de Coen. Ainsi, nous vous expliquons comment améliorer vos armes et vos armures sur The Blood of Dawnwalker.

Durant votre périple dans le monde de Val Sangora, sur The Blood of Dawnwalker, vous aurez l'opportunité de ramasser de nombreuses pièces d'équipement, aussi bien utiles pour la nature humaine de Coen que pour son côté vrakhir/vampire. D'ailleurs, il est également possible d'améliorer ses armes et ses armures sur l'action-RPG de Rebel Wolves. Or, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment améliorer les armes et les armures sur The Blood of Dawnwalker.

Comment améliorer les armes et les armures sur The Blood of Dawnwalker ?

Améliorer ses armes sur The Blood of Dawnwalker

Comme c'est le cas sur un bon nombre de jeux du même genre, pour améliorer ses armes sur The Blood of Dawnwalker, il convient de rendre visite à un forgeron (symbole d'une épée sur la carte). Il s'agit d'un PNJ, seulement disponible de jour, que vous trouverez aux quatre coins de Val Sangora, notamment à Svartrau et dans certains petits villages. Dès lors, il vous suffit d'interagir avec lui et d'opter pour la ligne de dialogue « Améliore mon épée ».

À partir de ce moment-là, vous pouvez sélectionner l'épée de votre choix et opter pour le niveau d'amélioration désiré (il est possible de cliquer sur « Maximum » directement). Évidemment, cette action n'est pas gratuite, et vous devrez donc vous délester de plusieurs deniers (monnaie en jeu). Or, cela augmentera les statistiques de votre arme et ses dégâts. Nous ne pouvons que vous recommander d'effectuer cette action dès que vous avez trouvé l'épée qui vous convient le mieux.

Améliorer ses armes sur The Blood of Dawnwalker

Comme pour les épées, afin d'améliorer ses armures sur The Blood of Dawnwalker, il faut interagir avec un PNJ spécifique : un armurier (également disponible de jour - logo de plastron sur la carte). Optez, ensuite, pour la ligne de dialogue « Améliore mon équipement/mon armure ». Il ne vous reste plus qu'à choisir la pièce d'armure que vous désirez améliorer, et sélectionner un niveau d'amélioration (qui vous coûtera plusieurs centaines de deniers).

De la même manière que pour les armes, il est préférable d'améliorer l'armure qui vous convient le plus. Il y en a beaucoup sur l'action-RPG de Rebel Wolves. Assurez-vous donc de choisir celle qui correspond à votre style de jeu, afin de ne pas dépenser de l'argent inutilement.























Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.