The Blood of Dawnwalker : Un mod populaire change l'une des mécaniques phares du jeu

Un mod permet de modifier l'une des mécaniques emblématiques et importantes de The Blood of Dawnwalker.

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker dispose d'une mécanique centrée sur le temps qui passe, étant donné que le protagoniste possède plusieurs jours et nuits pour mener son objectif à bien. Cette fonctionnalité, qui peut être stressante, a déjà attiré l'attention d'un moddeur : un mod offre la possibilité de modifier le temps sur The Blood of Dawnwalker.

Un mod sur le temps de The Blood of Dawnwalker

Comme toujours, c'est sur le site NexusMods que les joueurs peuvent trouver la création de Noviathan, soit le mod Configurable Extended Days and Time/Dawnwalker Extended Time. Comme son nom l'indique, ce mod permet à la communauté de configurer le temps limite de The Blood of Dawnwalker à leur guise : « Le mod Dawnwalker Extented Time élargit le système de gestion du temps du jeu grâce à plusieurs options prédéfinies concernant à la fois les segments de temps et la date limite, vous permettant ainsi de choisir si vous souhaitez que votre partie soit plus détendue ou plus proche de la version "vanilla" », pouvons-nous lire dans la section description.

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Dès lors, ce mod permet aux joueurs d'augmenter le nombre d'unités de temps par jour/nuit jusqu'à 32. Celui-ci donne aussi l'opportunité de modifier la limite temporelle jusqu'à 9999 jours, en passant par 45, 60, 80 ou 100 (à la place des 30 jours/30 nuits du jeu de base). Le créateur précise que 18 segments de temps est le réglage qui « a fait l'objet du plus grand nombre de tests et qui est le plus recommandé ».

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Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, le mod Configurable Extended Days and Time/Dawnwalker Extended Time vous permet d'altérer la contrainte temporelle de The Blood of Dawnwalker, qui est l'une des mécaniques les plus emblématiques du titre de Rebel Wolves. Ce mod ravira certainement celles et ceux qui ont quelques inquiétudes à propos de cette fonctionnalité de l'action-RPG, et surtout les joueurs qui désirent tout voir et tout faire durant l'aventure de Coen.























Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible, depuis le 3 septembre 2026, sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :