The Blood of Dawnwalker : Le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », comment le débloquer (fin secrète) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2026 à 14h25
Nous vous indiquons comment obtenir le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », qui mène à une fin secrète, sur The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker : Le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », comment le débloquer (fin secrète) ?

Pour empocher le 100 % ou Platine de The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses devront réaliser plusieurs actions, dont certaines sont liées aux possibles dénouements. D'ailleurs, l'action-RPG de Rebel Wolves comporte une fin secrète, en rapport avec le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent ». Or, il se peut que vous ne trouviez pas comment l'obtenir.

Ci-dessous, nous vous indiquons pas à pas comment débloquer le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », et donc la fin secrète, de The Blood of Dawnwalker.

Comment débloquer le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », et la fin secrète, sur The Blood of Dawnwalker ?

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Le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent » de The Blood of Dawnwalker demande, en réalité, aux joueurs de quitter Val Sangora avant d'atteindre la conclusion. Pour autant, il convient de savoir que celui-ci donne accès à la fin secrète du titre et mettra donc un terme à votre aventure. Il est ainsi recommandé d'avoir une sauvegarde manuelle avant de le réaliser (si vous n'avez pas encore fini l'histoire), afin de pouvoir retrouver votre partie par la suite.

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Pour débloquer le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent » de The Blood of Dawnwalker, rendez-vous à l'ouest de Palus-Brandey (curseur sur la carte ci-dessous). Afin de rejoindre cette extrémité de la carte, vous devez absolument passer un pont cassé. Cela exige d'être de nuit et d'avoir la Foulée de l'ombre (de notre côté, il nous a fallu débloquer la dernière amélioration de cette compétence pour augmenter sa portée et rejoindre le pont de l'autre côté du ravin).

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Si vous parvenez à passer le pont, il ne vous reste plus qu'à continuer le chemin pour atteindre un édifice avec une porte ouverte. Approchez-vous en pour déclencher une cinématique : à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de choisir l'option « Quitter la vallée pour toujours ». Dès lors, Coen quittera Val Sangora à jamais et vous aurez, normalement, réussi à obtenir le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent ».

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Sachez que vous pouvez également débloquer ce trophée/succès de The Blood of Dawnwalker en vous rendant à l'avant-poste de Solfalois, qui est au sud-est (dans la zone Bois de Tantari). Toutefois, l'endroit est peuplé d'ennemis, rendant ainsi la manipulation un tantinet plus longue, voire difficile.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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