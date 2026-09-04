De nombreux joueurs et joueuses se demandent si The Blood of Dawnwalker sortira, à l'avenir, sur Nintendo Switch 2.

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, en ce début de mois de septembre 2026. Toutefois, la communauté évoluant sur l'écosystème de Nintendo et notamment la Switch 2 peut se poser des questions quant à un portage. De nombreux jeux qui ne sortent pas en même temps que la version consoles arrivent plus tard. Mais est-ce qu'une sortie de The Blood of Dawnwalker sur Nintendo Switch 2 est prévue ?

The Blood of Dawnwalker sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Rebel Wolves, le studio de développement à qui nous devons ce nouveau RPG en monde ouvert, n'a jamais fait mention d'une version Nintendo Switch 2, ou Nintendo Switch. De fait, à l'heure où ces lignes sont écrites, aucun portage n'est officiellement prévu. Cela s'explique, entre autres, par le fait que la dernière console japonaise est moins puissante que les consoles de salon, et que The Blood of Dawnwalker n'aurait pas pu tourner parfaitement.























Toutefois, il est probable qu'un portage Switch 2 de The Blood of Dawnwalker soit proposé à l'avenir, notamment une fois que la version PC et consoles sera bien établie. Dans les semaines qui suivent le lancement, les équipes se pencheront sur diverses mises à jour pour améliorer l'expérience, et si les résultats sont positifs, que les joueurs apprécient et que les ventes se portent bien, dans ce cas, un portage n'est pas à exclure. Dans tous les cas, il ne faut pas attendre ce dernier avant de long mois.

Et tant que le studio n'aura pas fait d'annonce officielle, il ne faut pas espérer voir The Blood of Dawnwalker sortir sur Nintendo Switch 2.

Rappelons que le titre est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez aussi retrouver nos guides, comme comment sauver Esme. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :