The Blood of Dawnwalker : Comment sauver Esme, la mère de Coen ?

Nous vous expliquons comment réussir à sauver la mère de Coen, Esme, lors du prologue de The Blood of Dawnwalker.

Dès le prologue de The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses sont confrontés à des choix, qui auront des conséquences sur le reste de l'aventure. L'un d'entre eux concerne le destin de la mère de Coen, soit Esme, qui est malade et risque de mourir lors de la messe de sang. Fort heureusement, il est possible de la sauver en effectuant les bonnes actions, et ce, dans le temps imparti.

Ainsi, et afin de vous aider à y parvenir, nous vous détaillons comment sauver Esme, la mère de Coen, sur The Blood of Dawnwalker, durant le prologue.

Comment sauver Esme, la mère de Coen, sur The Blood of Dawnwalker ?

Durant le prologue de The Blood of Dawnwalker, vous rencontrerez la famille de Coen, le protagoniste, dans le village de Laslea. Malheureusement, la mère du jeune héros, Esme, est affectée par un mal assez mystérieux. Cet état de santé risque de lui causer la vie lors de la messe de sang, devant avoir lieu le soir même. Or, en accomplissant correctement une quête spécifique, il est possible de la sauver.

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Ainsi, afin de sauver la mère de Coen sur The Blood of Dawnwalker, et plus précisément lors du prologue, vous devez réussir la quête « Sur le déclin » (il vous faut donc gérer votre temps). Durant celle-ci, vous devrez aller chercher des herbes auprès d'Anca, à Laslea. Ces herbes servent à confectionner un remède. D'ailleurs, Anca vous explique précisément comment le créer en vous donnant diverses instructions, qui sont également inscrites sur une note dans votre inventaire.

Une fois de retour dans la maison de Coen, allez dans la cuisine pour préparer ledit remède. Vous devez, dès lors, opter pour ces actions :

Utiliser de l'eau chaude/faire chauffer l'eau.

Ajouter trois cuillerées d'herbes.

Faut-il forcer Esme à prendre le remède sur The Blood of Dawnwalker ?

Il ne vous reste plus qu'à donner le remède à Esme. À ce moment-là, vous pouvez la forcer à le prendre ou non. En réalité, ce choix n'a pas réellement d'impact, vous êtes donc tout à fait libre de réaliser l'action que vous voulez.

Dans tous les cas, en accomplissant ladite quête et en confectionnant correctement le remède, vous réussirez à sauver Esme, la mère de Coen, sur The Blood of Dawnwalker. En revanche, si vous ne parvenez pas à accomplir ces objectifs à temps et comme il se doit, cette dernière mourra des mains des vrakhirs durant la messe de sang.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.