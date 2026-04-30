The Blood of Dawnwalker : Une nouvelle estimation de la durée de vie partagée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 avril 2026 à 14h18
Rebel Wolves a, récemment, donné de nouveaux détails concernant la durée de vie de The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker : Une nouvelle estimation de la durée de vie partagée

Maintenant que Rebel Wolves a présenté The Blood of Dawnwalker et a partagé sa date de sortie, grâce à un stream spécial ayant eu lieu le 28 avril dernier, de plus amples informations concernant le titre arrivent au compte-gouttes. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement Rebel Wolves a partagé une nouvelle estimation concernant la durée de vie de The Blood of Dawnwalker.

Rebel Wolves parle de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker

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En effet, comme indiqué dans un récent article disponible sur PlayStation Blog, le directeur du jeu, Konrad Tomaszkiewicz, a parlé de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker. Ainsi, Konrad Tomaszkiewicz a indiqué que « le jeu prenait entre 55 et 70 heures à finir pour certains membres de l'équipe ». De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à passer un certain temps aux côtés de Coen, soit entre 50-70 heures.

Par le passé, et plus précisément en février 2025, Rebel Wolves avait déjà parlé de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, et l'avait alors estimé à 30-40 heures. Cela signifie donc que des ajouts conséquents ont été faits, depuis. Par ailleurs, Rebel Wolves a tenu à rassurer la communauté par rapport au cycle des 30 jours : « Vous pourrez finir la majorité du jeu avant d'arriver à court de temps. Et cela ne signifie pas forcément que vous rencontrerez un game over si cela se produit. Il y aura des conséquences, mais le jeu continue ».

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Une grande rejouabilité pour The Blood of Dawnwalker

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Rappelons, à ce sujet, que The Blood of Dawnwalker proposera diverses fins. Ce sont les actions et choix des joueurs qui dessineront le dénouement des aventures de Coen. De la même manière, l'actionRPG de Rebel Wolves dispose d'une grande rejouabilité. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désireront tout voir et tout faire sur The Blood of Dawnwalker passeront nécessairement beaucoup de temps sur le titre de Rebel Wolves, voire peut-être plus que la dernière estimation donnée par le studio.

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Dans tous les cas, pour vérifier cela, manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 3 septembre 2026. Date à laquelle The Blood of Dawnwalker se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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