Avec les dernières annonces, le mois de septembre s'annonce très chargé avec plusieurs gros jeux

L'arrivée imminente de Grand Theft Auto VI en novembre 2026 provoque un véritable séisme dans l'industrie. Pour éviter le rouleau compresseur de Rockstar, les éditeurs entassent leurs plus grandes sorties en septembre. De Wolverine à Silent Hill, préparez-vous à un mois historique et particulièrement chargé.

L'industrie du jeu vidéo semble s'être passée le mot. Avec la sortie programmée de Grand Theft Auto VI le 19 novembre 2026, un titre qui promet de pulvériser tous les records de ventes de l'histoire du divertissement, la concurrence a pris peur. L'objectif est de fuir à tout prix cette fenêtre de lancement pour espérer trouver son public. Conséquence directe de cet exode massif, le mois de septembre 2026 s'est transformé en un véritable embouteillage de superproductions, un phénomène encore accentué par les annonces du State of Play de Sony du 2 juin.

Un début de mois sur les chapeaux de roues

Dès le 3 septembre, les hostilités seront lancées avec The Blood of Dawnwalker. Ce nouveau jeu de rôle fantastique, développé par des vétérans ayant œuvré chez CD Projekt Red, tentera de répondre aux immenses attentes des joueurs. À peine le temps de souffler que le 8 septembre proposera un double programme particulièrement alléchant. D'un côté, les studios Gun Media et Illfonic, célèbres pour leur travail sur Friday The 13th, se reforment pour livrer Halloween, une nouvelle expérience horrifique asymétrique. De l'autre, les amateurs d'action exigeante pourront se tourner vers Phantom Blade Zero, un jeu d'action aux allures de Souls-like qui fera ses grands débuts le même jour.























Et cela n'est pas fini, puisqu'une semaine plus tard, le 15 septembre, marquera la sortie de l'un des jeux les plus attendus de l'année, Marvel's Wolverine, une exclusivité PS5. Dans la foulée, le 17 septembre, les stratèges auront droit à Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Quelques jours plus tard, le 22 septembre, on repartira sur Arrakis avec l'arrivée de Dune: Awakening sur PlayStation 5, un an et demi après son lancement initial sur ordinateur.

Une fin de mois sous le signe de l'horreur

La dernière ligne droite de septembre s'annonce tout simplement vertigineuse. Pour anticiper la saison d'Halloween, Konami lancera Silent Hill: Townfall, une histoire originale ancrée dans l'univers de la brumeuse bourgade, développée par la talentueuse équipe derrière Observation. Le même jour, les amateurs d'atmosphères étranges auront droit à Control Resonant, la suite du célèbre jeu de tir du studio Remedy, qui prend cette fois des airs de jeu d'action frénétique. Enfin, le lendemain, le 25 septembre, c'est Onimusha: Way of the Sword qui fera son apparition, avec une démo d'ailleurs disponible dès aujourd'hui.











Face à un tel calendrier, il est fort probable que certains de ces titres glissent vers le mois d'octobre, ou soient même avancés au mois d'août. L'industrie semble unanime sur la stratégie à adopter.

Sortir un jeu dans l'ombre de Grand Theft Auto VI équivaut à un suicide commercial, il est impératif de trouver une fenêtre de tir dégagée pour survivre.

Cependant, sortir tant de jeux attendus en si peu de temps ne semble pas non plus la meilleure idée. Les joueurs n'auront pas tous le temps, ni le budget d'ailleurs, de tous les parcourir, et il n'est pas impossible que l'une de ces productions, voire plus, ne respecte pas la date de sortie annoncée. Réponse au cours des prochaines semaines.

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N'hésitez pas à nous dire, par l'intermédiaire des commentaires, vers quel jeu vous allez vous diriger en septembre, et si vous trouvez le planning trop chargé.