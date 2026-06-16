The Blood of Dawnwalker aura le droit à de « petits » DLC gratuits

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juin 2026 à 16h53
Rebel Wolves a, récemment, indiqué que de « petits » DLC gratuits se rendront disponibles pour The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker aura le droit à de « petits » DLC gratuits

Figurant parmi les jeux les plus attendus de cette année 2026, The Blood of Dawnwalker fait régulièrement parler de lui, car Rebel Wolves partage de nouvelles informations au compte-gouttes. Il y a très peu de temps, le studio de développement a indiqué que The Blood of Dawnwalker se dotera de quelques « petits » DLC gratuits.

Des DLC gratuits prévus pour The Blood of Dawnwalker

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Comme reporté par mp1st, le PDG de Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, s'est récemment exprimé à propos du suivi post-lancement de The Blood of Dawnwalker. Ce dernier a, alors, indiqué que de « petits » DLC gratuits sont prévus pour le titre, bien qu'aucune roadmap ne soit établi pour le moment :

Quant à la question de savoir si des DLC seront disponibles immédiatement ou non, nous avons récemment entamé des discussions à ce sujet afin d'établir une feuille de route et un calendrier pour ces contenus supplémentaires gratuits, mais aucune décision n'a encore été prise.

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, The Blood of Dawnwalker devrait profiter de DLC gratuits, après sa sortie. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à de gros contenus additionnels, à en juger les récents propos du PDG de Rebel Wolves. Nul doute que le studio nous en dira plus à ce sujet à l'approche du lancement de The Blood of Dawnwalker, ou quelques temps après. 

Plus d'un million de whishlist pour The Blood of Dawnwalker

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Konrad Tomaszkiewicz a également déclaré que The Blood of Dawnwalker culmine à plus d'1,5 million de wishlists. Cette information est une bonne métrique pour les studios de développement et les éditeurs, qui peuvent ainsi mesurer à quel point leur jeu est attendu par les joueurs et les joueuses. Il y a de grandes chances, d'ailleurs, que cette statistique évolue encore à la hausse dans les mois à venir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker doit débarquer le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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