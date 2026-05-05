The Blood of Dawnwalker : Terminer le jeu après le prologue sera possible mais difficile

Rebel Wolves a, récemment, parlé de la structure de The Blood of Dawnwalker, qui permettra aux joueurs les plus aguerris de finir le titre après l'introduction.

Très attendu par la communauté, l'action-RPG de Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker, ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers jours. D'ailleurs, il y a peu de temps, le studio a évoqué la structure de The Blood of Dawnwalker, qui donnera la possibilité de finir l'histoire, et ce, immédiatement après le prologue.

La fin de The Blood of Dawnwalker atteignable après le prologue

En effet, c'est au micro des journalistes d'Eurogamer que Rafal Jankowski, qui occupe le poste de « lead quest designer » chez Rebel Wolves, a parlé de la structure de The Blood of Dawnwalker. Au cours de l'échange, Rafal Jankowski a ainsi confirmé que les joueurs et les joueuses pourront très bien tenter de finir The Blood of Dawnwalker, et donc esquivé tout le contenu, et ce, après avoir terminé le prologue :

On peut passer à côté d'une grande partie du contenu. Après le prologue, rien ne vous empêche d'aller directement au château de Brencis et d'essayer de vaincre le grand méchant vampire et ses officiers vampires. C'est difficile, bien sûr, mais c'est physiquement possible : le contenu est là, à la disposition des joueurs. Les ennemis sont là, à attendre les joueurs. Il est tout à fait possible de tout ignorer, comme toutes ces quêtes.

Pour autant, tenter de terminer The Blood of Dawnwalker après le prologue, et donc sans profiter du contenu, est un véritable défi, qui s'adresse principalement aux joueurs les plus aguerris :

Si vous êtes assez doué... Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé moi-même, je ne sais pas à quel point c'est difficile. Mais l'idée était de rendre cela suffisamment difficile pour que ce ne soit pas une voie que nous encouragions les joueurs à emprunter dès leur premier essai. Mais nous espérons voir cela se faire peu après la sortie du jeu, car parmi les nombreux joueurs, beaucoup sont probablement assez doués ou assez patients pour essayer de le faire. Mais c'est possible.

Cela montre à quel point la structure du titre est libre. Cependant, essayer de réaliser ce challenge privera, évidemment, les joueurs et les joueuses de nombreuses heures de jeu, d'autant plus que la durée de vie de The Blood of Dawnwalker a déjà été estimée.

The freeform structure of The Blood of Dawnwalker means "it is absolutely possible to skip everything" and beat the game immediately, providing you're skilled enough https://t.co/Ni4jo3W4vy pic.twitter.com/NMH9DE9jCl — Eurogamer (@eurogamer) May 1, 2026

Un contenu plutôt conséquent pour The Blood of Dawnwalker

Peu de temps après le stream spécial de Rebel Wolves, qui a eu lieu le mardi 28 avril dernier, les développeurs de The Blood of Dawnwalker ont partagé une nouvelle estimation concernant sa durée de vie. Ainsi, la communauté peut s'attendre à 50-70 heures de jeu, environ. Cette fourchette est assez vague, mais elle permet déjà de se faire une idée du contenu de The Blood of Dawnwalker, qui propose une aventure se déroulant sur 30 jours (en jeu).

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est attendu pour le 3 septembre 2026. Date à laquelle l'action-RPG de Rebel Wolves se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.