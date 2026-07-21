The Blood of Dawnwalker en dit plus sur son bestiaire varié

Rebel Wolves a, récemment, apporté de plus amples précisions concernant le bestiaire de The Blood of Dawnwalker.

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker est désormais passé Gold et devrait donc bien arriver au début du mois de septembre 2026. En attendant son lancement, Rebel Wolves partage régulièrement des détails sur son premier titre. D'ailleurs, il y a peu de temps, les développeurs de The Blood of Dawnwalker ont parlé du bestiaire.

À lire également The Blood of Dawnwalker partage une nouvelle qui devrait combler de nombreux joueurs

Le bestiaire de The Blood of Dawnwalker se dévoile davantage

C'est via une récente session Q&A qui a eu lieu sur Twitter, et qui a été partagée au complet sur Reddit, que Rebel Wolves a parlé du bestiaire de The Blood of Dawnwalker. Ainsi, le monde de The Blood of Dawnwalker abritera plusieurs types de créatures et monstres fantastiques, comme « des Uriashi, des Kobolds, des Psoglavs, des Fées, des Murohni, des Gargouilles, des Tatzelwurm et bien d'autres encores ». Le terme « Uriashi » ferait référence au mot roumain « Urias », signifiant les géants, alors que « Psoglav » représenterait un démon à tête de chien.

Autant dire que The Blood of Dawnwalker devrait proposer un bestiaire assez riche et varié. Pour autant, les développeurs sont restés évasifs quant à la présence d'une créature iconique.

Des loups-garous sur The Blood of Dawnwalker ?

Dans le folklore, les vampires et les loups-garous sont souvent associés, du fait de leur appartenance au monde de la nuit. Étant donné que le protagoniste Coen est mi-humain mi-vampire, la question de la présence de loups-garous sur The Blood of Dawnwalker se pose. D'ailleurs, un internaute n'a pas hésité à interroger les développeurs à ce sujet via ce Q&A. Or, Rebel Wolves s'est contenté de répondre par un « Peut-être », laissant donc encore le mystère entier.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker arrive le 3 septembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.