The Blood of Dawnwalker n'intégrera pas ces deux éléments et le premier rassure les joueurs

Lors d'une récente session de questions-réponses, Rebel Wolves a partagé de nouveaux détails sur The Blood of Dawnwalker, y compris sur les éléments qui ne figureront pas dans le jeu.

S'ils doivent encore patienter quelques semaines, celles et ceux qui attendent The Blood of Dawnwalker ont récemment reçu de précieuses informations sur le contenu du titre. Vous pouvez notamment lire notre preview en cliquant sur ce lien ou découvrir le bestiaire que vous pourrez croiser lors de cette épopée où chaque seconde compte.

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Profitant d'une session de questions-réponses organisée sur Instagram et relayée sur Reddit, certains membres du studio Rebel Wolves ont pu répondre aux interrogations des futurs joueurs, notamment ceux sur PC. Or, un détail intimidant est rapidement arrivé dans la conversation.

Pas de Denuvo pour The Blood of Dawnwalker

Outil rassurant pour certains, Denuvo est considéré par beaucoup comme un véritable fardeau quand un titre est disponible sur PC. S'il est censé limiter les risques de piratage et de triche, il peut impacter les performances de jeu. Cependant, les développeurs ont indiqué lors de cet échange que le DRM ne serait pas intégré à The Blood of Dawnwalker.

Cependant, il faut garder à l'esprit que l'absence de Denuvo n'allège pas la configuration minimale requise pour faire tourner le titre sur PC. Avant de craquer, vous pouvez d'ailleurs vérifier ce point en consultant l'ensemble des configurations, que vous souhaitiez jouer en qualité minimale, recommandée ou ultra. Toutefois, savoir que le DRM n'est pas présent va soulager certains utilisateurs.

Des mini-jeux également mis de côté

Sachant que le titre a été imaginé par des anciens de The Witcher, beaucoup espèrent que The Blood of Dawnwalker contiendra des mini-jeux aussi prenants que le Gwent. Toutefois, Rebel Wolves a été très clair sur ce point : il n'y aura aucun mini-jeu dans le titre. Une telle décision est d'ailleurs compréhensible. Dans un jeu où le temps est compté, perdre de précieuses heures dans des mini-jeux est totalement insensé.

Si cela risque de décevoir, le studio a toutefois promis la découverte de « trésors cachés, nids de monstres, ruines antiques, camps de bandits… et bien plus encore ». Pour les découvrir, rendez-vous est pris pour le 3 septembre 2026, date à laquelle The Blood of Dawnwalker sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.