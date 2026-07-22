The Blood of Dawnwalker anticipe déjà l'avenir en évoquant une fonctionnalité étonnante

Rebel Wolves pense déjà aux opus qui se dérouleront après les événements de The Blood of Dawnwalker. D'ailleurs, le studio pense aussi à la qualité de vie en confirmant la présence d'un ajout bienvenu.

De récents échanges ont permis aux joueurs d'en apprendre sur les caractéristiques de The Blood of Dawnwalker. Si son bestiaire a récemment été mis en avant, le studio Rebel Wolves a aussi ajouté que le titre aurait droit à une sortie physique, à de petits DLC gratuits et plus encore.

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Du côté des fonctionnalités, peu de détails ont été donnés, à l'exception de l'absence de Denuvo. Cependant, le studio imagine déjà ce qu'il se passera après l'histoire de cet opus, même si son succès n'est pas garanti. Toutefois, il l'anticipe et Konrad Tomaszkiewicz (son réalisateur) a mentionné un détail clé lors d'un entretien avec Eurogamer.

La possibilité de transférer sa sauvegarde de The Blood of Dawnwalker vers les futurs jeux de la franchise

Si vous avez vu la bande-annonce du Summer Game Fest, vous avez dû être un peu dérouté en voyant Coen à l'époque actuelle alors que l'histoire de The Blood of Dawnwalker se déroule au XIVe siècle. Le réalisateur a confié que cette scène est post-générique et qu'elle donnerait un petit aperçu de ce qui attend les joueurs si le titre plaît.

Dans cette optique, les développeurs ont pensé à ce futur et Konrad Tomaszkiewicz a confirmé que la progression des joueurs serait transférée vers les futures suites.

Si l'on n'y pense pas, on se retrouve confronté à un problème plus tard : on commence le jeu suivant, on a des idées pour l'histoire, et on se demande : "Bon, comment transférer les sauvegardes des joueurs ? Quelles décisions dois-je anticiper ? Comment assurer la connexion ? Comment rendre le tout fluide et organique ?" et ainsi de suite. Nous préférons procéder de cette manière.

Un futur qui se dessine déjà, mais quelle voie choisira-t-il ?

Savoir que la progression sera transférée est une chose, mais va-t-on passer du XIVè siècle à l'ère moderne dès le prochain jeu du studio ? Konrad Tomaszkiewicz reste prudent en disant que « Chaque nouvel opus sera pour nous l'occasion de nous renouveler, car nous relevons le défi de créer quelque chose de vraiment inédit et captivant. Parallèlement, nous gardons le cap sur une narration cohérente dont nous connaissons déjà l'aboutissement. »

Toutefois, les suites de The Blood of Dawnwalker pourraient bien nous faire voyager à travers les âges avant d'arriver à cette scène intrigante. Avant d'en savoir plus, rappelons que le titre de Rebel Wolves sera disponible à partir du 3 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.