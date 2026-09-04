The Blood of Dawnwalker Romance : Quels personnages peuvent être romancés ?

Nous vous apportons des informations sur les personnages pouvant être romancés par Coen sur The Blood of Dawnwalker.

Bien que Coen ait un temps limité pour sauver sa famille sur The Blood of Dawnwalker, le protagoniste peut nouer des relations romantiques avec différents personnages, qu'il est possible de rencontrer plus ou moins rapidement durant l'aventure. Il se peut, d'ailleurs, que vous vous interrogiez à ce sujet. Ainsi, nous vous expliquons quels sont les personnages pouvant être romancés sur The Blood of Dawnwalker.

Quels personnages peuvent être romancés sur The Blood of Dawnwalker ?

Sur The Blood of Dawnwalker, Coen peut avoir une relation romantique avec trois personnages distincts, en fonction des choix des joueurs. L'un d'entre eux est disponible dès le début du jeu (prologue), tandis que les deux autres peuvent être rencontrés un peu plus tard durant l'aventure, et ce, par le biais de quêtes spécifiques. Mais, voici les trois personnages pouvant être romancés sur The Blood of Dawnwalker :

Anca, une amie de longue date de Coen

Lacra, une potentielle alliée vrakhir

Râle/Marat, le chef des rebelles/libérateurs

D'après les différents retours, sur The Blood of Dawnwalker, il est tout à fait possible de nouer une relation avec tous ces personnages durant une seule et même partie.

Comment romancer les personnages sur The Blood of Dawnwalker ?

Évidemment, pour romancer les différents personnages sur The Blood of Dawnwalker, il va falloir réaliser différentes quêtes avec eux, après les avoir rencontrés. Par exemple, pour Anca, cela débute dès le prologue, soit via la quête « Sur le déclin », durant laquelle vous pourrez décider de rester un peu plus longtemps avec elle. Par la suite, vous aurez l'occasion de réaliser sa série de quêtes (« Échos des cloches muettes »). Pour ce qui est de Lacra, vous pourrez la rencontrer après avoir tué Ambrus (il s'agit d'une des solutions), tandis que vous entendrez parler de Râle/Marat lors de la quête « The Firebrand ».

Gardez tout de même à l'esprit que romancer des personnages sur The Blood of Dawnwalker fera passer le temps. D'ailleurs, sachez que nous vous apportons des conseils à propos de cette mécanique dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.