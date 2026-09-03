Niveau maximum The Blood of Dawnwalker : Quel est le level cap ?

Retour sur le niveau maximum de The Blood of Dawnwalker et le nombre de points de compétences que vous allez pouvoir obtenir au cours de voter aventure.

À l'instar de la quasi-totalité des RPG, The Blood of Dawnwalker propose à ses joueurs de gagner des niveaux pour obtenir des points de compétences, lesquels servent à améliorer les compétences de Coen. Toutefois, en voyant l'arbre de compétences assez complexe et les choix à faire, les joueurs peuvent se poser la question du niveau maximum dans The Blood of Dawnwalker et du nombre de points à débloquer. Nous vous donnons la réponse.

Quel est le niveau maximum dans The Blood of Dawnwalker ?

Dans The Blood of Dawnwalker, le niveau maximum est fixé à 50 au moment de la sortie, en septembre 2026. Atteindre ce cap prendra un certain temps, et vous devriez approcher la fin de l'histoire, à moins que vous ayez passé énormément de temps à explorer et à faire des quêtes annexes. Les joueurs devront compléter de nombreuses quêtes et accumuler beaucoup d'XP pour atteindre ce palier, mais en sachant que le monde est relativement vaste, cela vous laisse le choix des activités.

Chaque montée de niveau octroie un point de compétence, et ce, dès le niveau 1, contrairement à certains jeux qui peuvent attendre un peu avant de vous en donner. Remarquons également qu'il n'existe pas d'autres moyens actuellement pour gagner des niveaux, là où d'autres RPG permettent de consommer des items pour gagner un niveau. D'ailleurs, en atteignant le niveau max, le 50e, vous obtiendrez le trophée succès Plafond de verre.























Enfin, comme nous vous l'expliquons dans cet article, il n'est pas possible de respec dans The Blood of Dawnwalker. Il faudra donc faire des choix.

Le niveau maximum va-t-il augmenter à l'avenir ?

En fonction de comment évolue The Blood of Dawnwalker il n'est pas impossible que le niveau maximum évolue. Si des mises à jour de contenu, voire des DLC arrivent, il est probable que le level cap soit revu à la hausse, comme c'est généralement le cas sur des jeux du genre.

Si rien n'a été annoncé pour le moment, Rebel Wolves souhaite en faire une franchise. Le titre devrait donc recevoir un soutien sur le long terme, avant qu'une potentielle suite ne voit le jour.

L'article sera mis à jour dès lors que de nouvelles informations seront communiquées au sujet du niveau maximum de The Blood of Dawnwalker.

Rappelons que le titre est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez aussi retrouver nos guides, comme comment porter davantage d'objets. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :