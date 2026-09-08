The Blood of Dawnwalker : Que se passe-t-il après les 30 jours et 30 nuits ?

Certains joueurs et joueuses se demandent ce qu'il se passe après les 30 jours et les 30 nuits sur The Blood of Dawnwalker. Nous vous donnons la réponse.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Blood of Dawnwalker dispose d'une contrainte temporelle, après le prologue : Coen, le protagoniste, dispose de 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille, enlevée par Brencis. Cependant, il est tout à fait possible de dépasser cette limite. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question tout à fait pertinente : Que se passe-t-il après les 30 jours et les 30 nuits sur The Blood of Dawnwalker ? Cette interrogation trouve sa réponse dans ce qui suit.

Que se passe t-il après les 30 jours et les 30 nuits sur The Blood of Dawnwalker ?

Comme expliqué par les développeurs de Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker ne se termine pas nécessairement après les 30 jours et 30 nuits et n'impose pas de « Game Over » si ce délai est dépassé. Pour autant, il y a un changement de taille, qui est à prendre en compte.

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Ainsi, après les 30 jours et les 30 nuits sur The Blood of Dawnwalker, et si vous ne parvenez pas à remplir l'objectif de Coen dans les temps, la famille du protagoniste est tuée par Brencis, qui est alors couronné. De ce fait, l'objectif principal de Coen change : il n'est plus question de sauver les membres de la famille du vespéral, mais bien de les venger. Notons, à ce sujet, que passer cette limite de 30 jours et 30 nuits supprime complètement le timer sur The Blood of Dawnwalker, vous donnant ainsi plus de liberté pour réaliser la quête principale.























Dépasser la limite temporelle sur The Blood of Dawnwalker empêche également d'obtenir le trophée/succès « Dans les temps », dont l'intitulé est le suivant : « Sauvez votre famille dans le délai imparti ». Il s'agit, dès lors, de l'une des mauvaises conclusions de l'action-RPG de Rebel Wolves. D'ailleurs, nous vous expliquons comment débloquer toutes les fins sur The Blood of Dawnwalker dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :