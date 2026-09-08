Nous vous indiquons comment débloquer et donc voir toutes les fins sur The Blood of Dawnwalker.

Comme annoncé par les développeurs, The Blood of Dawnwalker possède plusieurs fins, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer en fonction de leurs actions durant l'aventure de Coen à Val Sangora. D'ailleurs, certaines conclusions sont considérées comme bonnes, tandis que d'autres représentent de mauvais dénouements. Il peut, d'ailleurs, être assez difficile de toutes les obtenir.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment débloquer toutes les fins de The Blood of Dawnwalker.

Toutes les fins de The Blood of Dawnwalker et comment les débloquer

Combien de fins sont disponibles sur The Blood of Dawnwalker ?

Afin de vous donner des informations complémentaires sur comment débloquer les conclusions de l'action-RPG de Rebel Wolves, notons, tout de suite, que The Blood of Dawnwalker possède 8 fins, au total. Certaines conclusions peuvent être atteintes assez rapidement, tandis que d'autres demandent plusieurs heures de jeu. Il y a, comme vous vous en doutez, des trophées/succès qui sont liés aux fins de The Blood of Dawnwalker.

Comment débloquer toutes les fins sur The Blood of Dawnwalker ?

Maintenant que vous en savez plus à propos du nombre de dénouements disponibles sur le titre de Rebel Wolves, voici comment débloquer toutes les fins sur The Blood of Dawnwalker. À chaque fois, nous vous précisons s'il s'agit d'une bonne ou mauvaise fin, tout en vous indiquant si un trophée/succès est lié à cette conclusion :

Battre Brencis tout seul : Vous devez vous rendre au château de Brencis sans allié, et réussir à le battre pour sauver la famille de Coen (dans le temps imparti, donc). Bonne fin. Trophée/succès lié : « Le héros du peuple ».

: Battre Brencis avec Lacra comme alliée : Vous devez réaliser la série de quêtes de Lacra et parvenir à battre Brencis en compagnie de la vrakhir, afin de sauver la famille de Coen (dans le temps imparti, donc). Bonne fin. Trophée/succès lié : « Le parricide ».

: Battre Brencis avec Râle comme allié : Vous devez faire la série de quêtes de Râle et réussir à battre Brencis en sa compagnie, afin de sauver la famille de Coen (dans le temps imparti, donc). Bonne fin. Trophée/succès lié : « Le faiseur de knèzes ».

: Trahir ses alliés et passer un marché avec Brencis : Vous devez réaliser la série de quêtes d'un allié et vous rendre au combat final avec Brencis. Or, avant de l'affronter, décidez de passer un marché avec lui afin de sauver la famille de Coen (dans le temps imparti, donc). Mauvaise fin. Trophée/succès lié : « L'opportuniste ».

: Ne pas sauver la famille dans le délai imparti : Cette fin se déclenche si vous ne réussissez pas à sauver la famille de Coen dans la limite temporelle donnée (30 jours et 30 nuits). Mauvaise fin.

: Rester avec sa famille pour toujours : Durant la quête « Retour aux sources », qui se déclenche en visitant la Tour d'Aurélius, faites la boucle temporelle et cauchemardesque 5 fois d'affilée, et ce, sans en sortir. Mauvaise fin. Trophée/succès lié : « À jamais ensemble ».

: Fin secrète : Durant le prologue, vous devez réussir à battre Brencis.

: Fin rapide : Après le prologue, quittez Val Sangora en sortant par une porte, placée aux extrémités de la carte (par l'avant-poste de Solfalois, au sud-est, par exemple). Mauvaise fin. Trophée/succès lié : « Le héros qu'ils méritent ».

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Comme vous l'aurez compris, The Blood of Dawnwalker propose, dès lors, 3 bonnes fins, 3 mauvaises fins et 2 autres conclusions optionnelles. D'ailleurs, dans un guide dédié, nous vous expliquons plus précisément comment obtenir la fin rapide de The Blood of Dawnwalker et donc le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent ».

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.