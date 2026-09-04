Certains joueurs et joueuses se demandent si The Blood of Dawnwalker propose un point de non-retour, faisant office d'avertissement avant la quête finale. Nous vous apportons la réponse.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker propose une aventure plus ou moins longue, aux côtés de Coen, qui est un vespéral (mi-humain, mi-vampire). En raison de sa mécanique du temps, que les joueurs doivent gérer par eux-mêmes, le périple de Coen peut prendre différentes tournures, avant la conclusion finale.

À ce propos, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Blood of Dawnwalker propose un point de non-retour. Cette question trouve sa réponse dans ce qui suit.

The Blood of Dawnwalker dispose t-il d'un point de non-retour ?

De nos jours, de nombreux jeux proposent un point de non-retour. Il s'agit, pour être plus précis, d'un avertissement adressé aux joueurs et aux joueuses. Un point de non-retour signale ainsi un moment de l'histoire à partir duquel il n'est plus possible de revenir en arrière. Bien souvent, passer le point de non-retour implique l'annulation/l'échec de certaines quêtes, aussi bien principales que secondaires. Cette limite indique également que la conclusion de l'aventure est proche.

Dans le cas de l'action-RPG de Rebel Wolves, sachez que The Blood of Dawnwalker dispose bel et bien d'un point de non-retour. Ainsi, après avoir progressé dans l'histoire principale, et avant d'atteindre le dénouement, les joueurs et les joueuses verront apparaître un message sur leur écran (comme sur l'image ci-dessous). Celui-ci stipule que la quête finale est sur le point d'être lancée et que certaines missions/activités seront, dès lors, abandonnées.

Il est, de ce fait, préférable d'effectuer une sauvegarde manuelle, avant de passer cette limite. Cela vous permettra notamment de la charger par la suite pour découvrir de nouvelles choses sur The Blood of Dawnwalker, si vous le souhaitez. Étant donné que tout ne peut pas être réalisé au cours d'une même partie sur le titre, réaliser une sauvegarde avant le point de non-retour est relativement intéressant.























Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.