Durée de vie The Blood of Dawnwalker : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2026 à 09h08
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie The Blood of Dawnwalker : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker, qui est considéré comme un action-RPG en monde ouvert, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures de Coen. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de The Blood of Dawnwalker

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de The Blood of Dawnwalker dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de Rebel Wolves, vous passerez forcément plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, cela va également dépendre du mode de difficulté choisi, mais aussi de votre gestion du temps en jeu pour accomplir l'objectif de Coen, c'est-à-dire de sauver sa famille en 30 jours et 30 nuits.

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Grâce à notre expérience personnelle sur le titre et les différents retours, nous pouvons tout de même vous fournir une estimation au sujet de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir l'histoire principale, faire l'histoire et un peu d'annexe ou encore décrocher le 100 % / Platine de l'action-RPG de Rebel Wolves.

  • Terminer The Blood of Dawnwalker en ligne droite → Environ 20-25 heures
  • Terminer The Blood of Dawnwalker et faire de l'annexe → Plus de 35 heures
  • Terminer The Blood of Dawnwalker à 100 % → Plus de 50 heures

La durée de vie de The Blood of Dawnwalker est, dès lors, plutôt satisfaisante et surtout très correcte. D'ailleurs, si vous désirez récupérer tous les trophées/succès du jeu, sachez que nous vous partageons la liste complète.

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En guise de conclusion, rappelons que The Blood of Dawnwalker, qui est disponible depuis le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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