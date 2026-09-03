The Blood of Dawnwalker : La liste complète des trophées et succès
le 03 septembre 2026 à 09h13
Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine de l'action-RPG de Rebel Wolves doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker.
La liste des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker
Pour obtenir le 100 % ou Platine de The Blood of Dawnwalker, qui est nommé « Jusqu'à la dernière goutte », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais surtout effectuer des actions bien spécifiques au cours de leur périple à Val Sangora aux côtés de Coen. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker :
|Trophée
|Action
|Requin de la finance
|Vendez du poisson à un poissonnier
|Trône d'épines
|Atteignez le maximum d'Infamie à Val Sangora
|Envers et contre tout
|Terminez tout le jeu en sauvant des habitants de Laslea dans la difficulté préréglée Duelliste
|Prudence est mère de sûreté
|Décapitez un ennemi avec Coupe-gorge alors qu'il est déjà sous le coup de Sang ardent
|Comme s'il en pleuvait
|Faites exploser un ennemi avec un talent actif
|Absolument insatiable
|Équipez-vous de 3 talents passifs à la fois
|La lame de l'Arbitre
|Rendez à l'épée de saint Mihai sa gloire passée
|Les atours de l'Arbitre
|Réunissez tous les éléments de l'armure de l'Arbitre pour en tirer pleinement parti
|Parure divine
|Remplissez toutes les cases d'équipement d'objets légendaires
|Capture du drapeau
|Arrachez toutes les bannières de Brencis
|Vue d'oiseau
|Gravissez toutes les tours et observez les environs
|Soif bestiale
|Perdez tout contrôle et videz quelqu'un de son sang hors des combats
|Loquace comme une tombe
|Forcez un mort à vous parler avec le maléfice Contrainte animique
|Maître d'armes
|Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Combat à l'épée
|Archimage
|Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Magie
|Enfant de la nuit
|Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Vampirisme
|Plafond de verre
|Atteignez le niveau 50
|Naissance d'un Vespéral
|Terminez le prologue et aventurez-vous dans le monde ouvert
|Le héros qu'ils méritent
|Adieu Val Sangora, adieu les responsabilités. Ouf
|Le poing droit du knèze
|Tuez Ambrus en duel pour faire enfin disparaître son sourire narquois
|Le Khan dément
|Tuez Bakir pendant les jeux. Val Sangora devra trouver un autre maître de cérémonie
|La Dame noire
|Neutralisez la menace que représente Xanthe
|Péchés du passé
|Accompagnez Anca dans sa grande quête de la Fontaine de Vie
|Qui se ressemble s'assemble
|Suivez Lacra au mépris du bon sens et trouvez la mandragore
|Le libérateur
|Apprenez tous les secrets de Râle
|L'opportuniste
|Trahissez vos alliés pour retrouver votre famille en passant un marché avec Brencis
|Le parricide
|Battez Brencis avec Lacra pour alliée
|Le faiseur de knèzes
|Battez Brencis avec Râle pour allié
|Le héros du peuple
|Battez Brencis seul. Toute la gloire vous revient, à vous et à nul autre
|Dans les temps
|Sauvez votre famille dans le délai imparti
|The Blood of Dawnwalker
|Terminez l'histoire
|Intouchable
|Effectuez 5 parades parfaites d'affilée
|Retard de livraison
|Détruisez 8 convois vrakhirs
|Écumeur des ombres
|Parcourez 1 000 m avec des talents vampiriques
|Pingre
|Cumulez 5 000 deniers. Vous comptez en faire quoi, au juste ?
|Régime équilibré
|Abreuvez-vous de 10 animaux, humains ou monstres
|Maîtrise
|Montez au maximum une technique à l'épée, un maléfice ou un talent vampirique
|La soif inextinguible
|Découvrez la vérité à propos de Vicho
|La paria
|Aidez Ocha à trouver sa vraie place
|À jamais ensemble
|Restez avec votre famille. Ensemble, ils ne peut plus rien vous arriver d'affreux maintenant
|Humain de compagnie de la tsarine
|Terminez toutes les tâches des sanzhans
|Anachorète
|Visitez Anachore pour la première fois
|Amateur d'antiquités
|Découvrez des ruines antiques
|Monter à la ville
|Visitez la ville de Svartrau
|N'oubliez pas le guide
|Visitez tous les villages de Val Sangora
|Receleur
|Gagnez 1 000 deniers en vendant de l'argent
D'ailleurs, si vous vous interrogez à propos de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, sachez que nous vous la dévoilons dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible, depuis le 3 septembre 2026, sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez faire l'action-RPG de Rebel Wolves, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, selon différentes éditions, en plus d'une belle réduction sur une carte PlayStation Store :
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