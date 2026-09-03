The Blood of Dawnwalker : La liste complète des trophées et succès

The Blood of Dawnwalker dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire d'obtenir pour débloquer le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine de l'action-RPG de Rebel Wolves doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker.

La liste des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker

Pour obtenir le 100 % ou Platine de The Blood of Dawnwalker, qui est nommé « Jusqu'à la dernière goutte », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais surtout effectuer des actions bien spécifiques au cours de leur périple à Val Sangora aux côtés de Coen. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker :

Trophée Action Requin de la finance Vendez du poisson à un poissonnier Trône d'épines Atteignez le maximum d'Infamie à Val Sangora Envers et contre tout Terminez tout le jeu en sauvant des habitants de Laslea dans la difficulté préréglée Duelliste Prudence est mère de sûreté Décapitez un ennemi avec Coupe-gorge alors qu'il est déjà sous le coup de Sang ardent Comme s'il en pleuvait Faites exploser un ennemi avec un talent actif Absolument insatiable Équipez-vous de 3 talents passifs à la fois La lame de l'Arbitre Rendez à l'épée de saint Mihai sa gloire passée Les atours de l'Arbitre Réunissez tous les éléments de l'armure de l'Arbitre pour en tirer pleinement parti Parure divine Remplissez toutes les cases d'équipement d'objets légendaires Capture du drapeau Arrachez toutes les bannières de Brencis Vue d'oiseau Gravissez toutes les tours et observez les environs Soif bestiale Perdez tout contrôle et videz quelqu'un de son sang hors des combats Loquace comme une tombe Forcez un mort à vous parler avec le maléfice Contrainte animique Maître d'armes Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Combat à l'épée Archimage Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Magie Enfant de la nuit Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Vampirisme Plafond de verre Atteignez le niveau 50 Naissance d'un Vespéral Terminez le prologue et aventurez-vous dans le monde ouvert Le héros qu'ils méritent Adieu Val Sangora, adieu les responsabilités. Ouf Le poing droit du knèze Tuez Ambrus en duel pour faire enfin disparaître son sourire narquois Le Khan dément Tuez Bakir pendant les jeux. Val Sangora devra trouver un autre maître de cérémonie La Dame noire Neutralisez la menace que représente Xanthe Péchés du passé Accompagnez Anca dans sa grande quête de la Fontaine de Vie Qui se ressemble s'assemble Suivez Lacra au mépris du bon sens et trouvez la mandragore Le libérateur Apprenez tous les secrets de Râle L'opportuniste Trahissez vos alliés pour retrouver votre famille en passant un marché avec Brencis Le parricide Battez Brencis avec Lacra pour alliée Le faiseur de knèzes Battez Brencis avec Râle pour allié Le héros du peuple Battez Brencis seul. Toute la gloire vous revient, à vous et à nul autre Dans les temps Sauvez votre famille dans le délai imparti The Blood of Dawnwalker Terminez l'histoire Intouchable Effectuez 5 parades parfaites d'affilée Retard de livraison Détruisez 8 convois vrakhirs Écumeur des ombres Parcourez 1 000 m avec des talents vampiriques Pingre Cumulez 5 000 deniers. Vous comptez en faire quoi, au juste ? Régime équilibré Abreuvez-vous de 10 animaux, humains ou monstres Maîtrise Montez au maximum une technique à l'épée, un maléfice ou un talent vampirique La soif inextinguible Découvrez la vérité à propos de Vicho La paria Aidez Ocha à trouver sa vraie place À jamais ensemble Restez avec votre famille. Ensemble, ils ne peut plus rien vous arriver d'affreux maintenant Humain de compagnie de la tsarine Terminez toutes les tâches des sanzhans Anachorète Visitez Anachore pour la première fois Amateur d'antiquités Découvrez des ruines antiques Monter à la ville Visitez la ville de Svartrau N'oubliez pas le guide Visitez tous les villages de Val Sangora Receleur Gagnez 1 000 deniers en vendant de l'argent

D'ailleurs, si vous vous interrogez à propos de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, sachez que nous vous la dévoilons dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible, depuis le 3 septembre 2026, sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez faire l'action-RPG de Rebel Wolves, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, selon différentes éditions, en plus d'une belle réduction sur une carte PlayStation Store :