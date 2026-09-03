The Blood of Dawnwalker : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2026 à 09h13
The Blood of Dawnwalker dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire d'obtenir pour débloquer le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.
The Blood of Dawnwalker : La liste complète des trophées et succès

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, The Blood of Dawnwalker dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine de l'action-RPG de Rebel Wolves doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker.

La liste des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker

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Pour obtenir le 100 % ou Platine de The Blood of Dawnwalker, qui est nommé « Jusqu'à la dernière goutte », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais surtout effectuer des actions bien spécifiques au cours de leur périple à Val Sangora aux côtés de Coen. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de The Blood of Dawnwalker :

Trophée Action
Requin de la finance Vendez du poisson à un poissonnier
Trône d'épines Atteignez le maximum d'Infamie à Val Sangora
Envers et contre tout Terminez tout le jeu en sauvant des habitants de Laslea dans la difficulté préréglée Duelliste
Prudence est mère de sûreté Décapitez un ennemi avec Coupe-gorge alors qu'il est déjà sous le coup de Sang ardent
Comme s'il en pleuvait Faites exploser un ennemi avec un talent actif
Absolument insatiable Équipez-vous de 3 talents passifs à la fois
La lame de l'Arbitre Rendez à l'épée de saint Mihai sa gloire passée
Les atours de l'Arbitre Réunissez tous les éléments de l'armure de l'Arbitre pour en tirer pleinement parti
Parure divine Remplissez toutes les cases d'équipement d'objets légendaires
Capture du drapeau Arrachez toutes les bannières de Brencis
Vue d'oiseau Gravissez toutes les tours et observez les environs
Soif bestiale Perdez tout contrôle et videz quelqu'un de son sang hors des combats
Loquace comme une tombe Forcez un mort à vous parler avec le maléfice Contrainte animique
Maître d'armes Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Combat à l'épée
Archimage Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Magie
Enfant de la nuit Débloquez une aptitude ultime de l'arbre Vampirisme
Plafond de verre Atteignez le niveau 50
Naissance d'un Vespéral Terminez le prologue et aventurez-vous dans le monde ouvert
Le héros qu'ils méritent Adieu Val Sangora, adieu les responsabilités. Ouf
Le poing droit du knèze Tuez Ambrus en duel pour faire enfin disparaître son sourire narquois
Le Khan dément Tuez Bakir pendant les jeux. Val Sangora devra trouver un autre maître de cérémonie
La Dame noire Neutralisez la menace que représente Xanthe
Péchés du passé Accompagnez Anca dans sa grande quête de la Fontaine de Vie
Qui se ressemble s'assemble Suivez Lacra au mépris du bon sens et trouvez la mandragore
Le libérateur Apprenez tous les secrets de Râle
L'opportuniste Trahissez vos alliés pour retrouver votre famille en passant un marché avec Brencis
Le parricide Battez Brencis avec Lacra pour alliée
Le faiseur de knèzes Battez Brencis avec Râle pour allié
Le héros du peuple Battez Brencis seul. Toute la gloire vous revient, à vous et à nul autre
Dans les temps Sauvez votre famille dans le délai imparti
The Blood of Dawnwalker Terminez l'histoire
Intouchable Effectuez 5 parades parfaites d'affilée
Retard de livraison Détruisez 8 convois vrakhirs
Écumeur des ombres Parcourez 1 000 m avec des talents vampiriques
Pingre Cumulez 5 000 deniers. Vous comptez en faire quoi, au juste ?
Régime équilibré Abreuvez-vous de 10 animaux, humains ou monstres
Maîtrise Montez au maximum une technique à l'épée, un maléfice ou un talent vampirique
La soif inextinguible Découvrez la vérité à propos de Vicho
La paria Aidez Ocha à trouver sa vraie place
À jamais ensemble Restez avec votre famille. Ensemble, ils ne peut plus rien vous arriver d'affreux maintenant
Humain de compagnie de la tsarine Terminez toutes les tâches des sanzhans
Anachorète Visitez Anachore pour la première fois
Amateur d'antiquités Découvrez des ruines antiques
Monter à la ville Visitez la ville de Svartrau
N'oubliez pas le guide Visitez tous les villages de Val Sangora
Receleur Gagnez 1 000 deniers en vendant de l'argent

Miniature vidéo

D'ailleurs, si vous vous interrogez à propos de la durée de vie de The Blood of Dawnwalker, sachez que nous vous la dévoilons dans un guide dédié.

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  • PC
    • Édition Standard53,99 € au lieu de 70 €, soit 23 % de réduction.
    • Eclipse Edition61,99 € au lieu de 80 €, soit 23 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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