Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur The Blood of Dawnwalker, sachez que nous vous donnons quelques informations et conseils afin de vous aider à faire votre choix.

Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux, The Blood of Dawnwalker propose divers modes de difficulté afin que les joueurs et les joueuses puissent configurer leur expérience comme ils le désirent. Cependant, et malgré les informations données en jeu, il peut être ardu de choisir une difficulté sur The Blood of Dawnwalker.

Si tel est votre cas, sachez que nous vous apportons plusieurs informations ainsi que des conseils afin de vous aider à choisir un mode de difficulté sur The Blood of Dawnwalker.

Quelle difficulté choisir sur The Blood of Dawnwalker ?

Les modes de difficulté disponibles sur The Blood of Dawnwalker

En lançant une nouvelle partie sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement opter pour un mode de difficulté parmi ceux disponibles. En réalité, l'action-RPG de Rebel Wolves propose plusieurs niveaux de difficulté selon des catégories bien spécifiques : préréglage de difficulté, difficulté RPG et difficulté des actions. La difficulté RPG permet d'ajuster « les niveaux de vie et de dégâts des ennemis ainsi que l'endurance de Coen », tandis que celle liée aux actions « règle la vitesse d'attaque des ennemis et la difficulté d'exécution des parades parfaites ».

Sur The Blood of Dawnwalker, si vous optez pour « Personnalisé » dans Préréglage de difficulté, vous pourrez alors ajuster la difficulté RPG et la difficulté des actions d'après différentes options (Histoire, Juste, Difficile, Duelliste), pour avoir une configuration qui vous convient parfaitement. Mais, sans plus tarder, voici les modes de difficulté proposés sur The Blood of Dawnwalker avec leur description :

Préréglage de difficulté Difficulté RPG Difficulté des actions Histoire Une expérience narrative immersive avec des combats moins exigeants. Les ennemis ont moins de points de vie et infligent moins de dégâts. Coen a plus d'endurance. Les attaques ennemies sont plus lentes. Les parades parfaites sont bien plus faciles à exécuter. Juste Une expérience équilibrée avec un niveau de défi équitable. Les dégâts et la vie des ennemis, ainsi que l'endurance de Coen, sont réglés sur leur niveau par défaut. La vitesse d'attaque ennemie, leur agressivité et les fenêtres de parade parfaite sont équilibrées. Difficile Réaliste et mortel. Les ennemis infligent plus de dégâts. Coen a moins d'endurance. Les ennemis sont plus agressifs et attaquent plus vite. Les parades parfaites sont plus difficiles à effectuer. Duelliste Le défi ultime. Pas d'indicateur de direction. Les ennemis ont moins de points de vie, mais ils infligent beaucoup plus de dégâts. Coen a beaucoup moins d'endurance. Les ennemis attaquent plus vite et sont bien plus agressifs. Les parades parfaites sont bien plus difficiles à effectuer.

Pour quelle difficulté opter sur The Blood of Dawnwalker ?

Si vous recherchez une expérience tranquille et vous voulez surtout profiter du scénario de The Blood of Dawnwalker, nous vous conseillons d'opter pour Histoire dans les trois modes de difficulté (cela se mettra automatiquement sur Histoire pour les catégories Difficulté RPG et Difficulté Action, si vous la sélectionnez depuis Préréglage de difficulté).

Juste est une option de difficulté plutôt équilibrée sur The Blood of Dawnwalker. Celle-ci permet d'avoir un petit peu de challenge par endroits, notamment au début de l'aventure. Or, si vous faites attention à votre build ainsi qu'à la dangerosité des menaces (indiquée via des logos de crâne de différentes couleurs - comme sur l'image ci-dessous), l'aventure ne sera pas difficile. De notre côté, nous avons parcouru toute l'aventure en Juste et cela nous a même semblé assez aisé à certains moments.

En revanche, si vous désirez un vrai défi, les difficultés Difficile et Duelliste sont toutes indiquées. Comme précisé ci-dessus, ces options de difficulté augmentent l'agressivité et les dégâts des ennemis, tandis qu'elles diminuent l'endurance de Coen. Ces modes nous semblent plus intéressants pour un deuxième run, mais vous êtes tout à fait libre de les choisir si vous souhaitez une aventure un tantinet plus ardue ou si vous vous rendez compte que vous éprouvez trop de facilité dans les difficultés moindres.

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En complément, sachez que vous pouvez activer/désactiver diverses options, qui peuvent être relativement pertinentes, dont l'indicateur directionnel et la parade auto. Si vous n'avez pas l'habitude du système de combat directionnel, il est, selon nous, préférable de garder l'indicateur activé pour plus d'aisance. Pour ce qui est de la parade auto, c'est à votre bon vouloir. Cependant, si vous avez l'indicateur directionnel, vous aurez plus de facilité à effectuer des parades et cette option semble, dès lors, un peu moins nécessaire.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.