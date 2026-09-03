Voyage rapide The Blood of Dawnwalker : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Pour parcourir Val Sangora sans perdre trop de temps, sachez que nous vous indiquons comment utiliser le système de voyage rapide sur The Blood of Dawnwalker.

Comme vous pourrez le constater, le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker est plutôt grand. Rejoindre les différentes quêtes ou activités tierces peut prendre un peu de temps, en fonction de votre point de départ et de votre destination. Fort heureusement, The Blood of Dawnwalker possède un système de voyage rapide, qui peut vous faire gagner plusieurs minutes, à la longue.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment profiter et comment utiliser le voyage rapide sur The Blood of Dawnwalker, afin que vous puissiez rejoindre l'endroit souhaité en un rien de temps.

Comment utiliser le voyage rapide sur The Blood of Dawnwalker ?

Le système de voyage rapide de The Blood of Dawnwalker fonctionne un tantinet comme celui de The Witcher 3: Wild Hunt, qui met en scène des panneaux aux abords de routes, villages, intersections et bien d'autres. Comprenez par là que cela est donc possible grâce à des structures bien spécifiques, disséminées aux quatre coins de Val Sangora, sur l'action-RPG de Rebel Wolves : les sanctuaires.

Inscrits sur votre carte, une fois découverts, les sanctuaires de The Blood of Dawnwalker vous permettent donc d'utiliser le voyage rapide. Il vous suffit d'interagir avec l'un d'entre eux et d'opter pour « Voyage rapide » dans la liste apparaissant sur votre écran (c'est la deuxième option). Remarquons que, sur The Blood of Dawnwalker, vous pouvez voyager rapidement d'un sanctuaire à un autre. De ce fait, vous devez sélectionner un autre sanctuaire, puis valider votre choix, pour profiter du voyage rapide sur The Blood of Dawnwalker.

Comme vous l'aurez compris, à chaque fois, vous devez impérativement avoir découvert les sanctuaires auxquels vous voulez vous rendre et qui vous rapprocheront de votre destination (si tel est le cas, ils apparaîtront en bleu clair sur votre carte).

Toutefois, sachez que, sur The Blood of Dawnwalker, certains sanctuaires ont été profanés ou détruits (ils sont également notés sur votre carte, mais disposent d'une forme autre). Il vous faudra donc réaliser une petite quête, vous coûtant un peu de temps en jeu, pour les restaurer et pouvoir les utiliser. Durant votre périple, vous pourrez aussi bien trouver des sanctuaires en extérieur qu'en intérieur. En outre, il convient de noter qu'il n'est pas possible d'utiliser et interagir avec l'une de ces structures si vous êtes en plein combat.

À lire également The Blood of Dawnwalker : Quelques conseils pour bien débuter

Vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet et surtout comment utiliser le système de voyage rapide sur The Blood of Dawnwalker. Bien que vous puissiez courir plus vite grâce à Célérité, et ce, de jour comme de nuit, nous vous conseillons de profiter du voyage rapide pour faciliter votre aventure aux côtés du Vespéral Coen.

Rappelons, pour conclure, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.