Nous vous expliquons comment faire avancer le temps sur The Blood of Dawnwalker.

Bien qu'il s'agisse d'une ressource précieuse sur The Blood of Dawnwalker, les développeurs de chez Rebel Wolves ont implanté une fonctionnalité permettant d'attendre et de passer le temps. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire et donc comment profiter de cette mécanique. Dans ce qui suit, nous vous indiquons donc comment passer le temps sur The Blood of Dawnwalker.

Comment attendre et passer le temps sur The Blood of Dawnwalker ?

Comme dit précédemment, sur The Blood of Dawnwalker, le temps est une ressource. Étant donné que Coen a 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille, son périple (et celle du joueur) est une aventure contre la montre. Pour autant, il convient de savoir que diverses activités, personnages (dont des PNJ marchands) ou quêtes ne sont accessibles qu'à un certain moment de la journée (nuit ou jour). Il peut, dès lors, être intéressant d'avancer le temps sur The Blood of Dawnwalker.

Ainsi, afin d'attendre et de passer le temps, il faut rejoindre un sanctuaire (ils sont inscrits sur votre carte). Une fois devant l'un d'entre eux, interagissez avec ladite structure, puis sélectionnez la dernière option dans la liste apparaissant sur votre écran, soit « Attendre ».

Vous verrez alors une petite fenêtre et vous pourrez faire avancer le temps sur The Blood of Dawnwalker, et ce, en faisant grimper la jauge segment par segment. Ce système offre, dès lors, la possibilité d'attendre jusqu'à l'aube ou encore jusqu'au lever de la lune, pour atteindre le jour ou la nuit. Et comme vous le savez probablement déjà, la nature de Coen change en fonction de ce paramètre : il est un humain dans la journée, et un vampire à la nuit tombée.

Vous savez, à présent, comment attendre et passer le temps sur The Blood of Dawnwalker. Sachez que nous vous expliquons également comment profiter du système de voyage rapide sur ledit titre dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est sorti le 3 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.