En ce mardi 17 novembre 2026, The Blood of Dawnwalker se dote d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Ce patch, soit le 1.2, apporte, comme prévu, le mode New Game+, qui permet aux joueurs de relancer une partie tout en conservant certains éléments. Le studio de développement a, bien entendu, profité de l'occasion pour améliorer certains éléments.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes de la mise à jour 1.2, déployée le 17 novembre 2026, de The Blood of Dawnwalker.
Patch notes de la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker
Nouvelle fonctionnalité : New Game+
- Le mode New Game+ (NG+) se débloque une fois l'épilogue du jeu terminé et vous permet de revivre l'histoire tout en conservant votre progression, notamment le niveau de votre personnage, ses compétences et son inventaire.
- Le mode NG+ augmente également le niveau maximum à 100 et supprime l'ajustement de la difficulté par zone, ce qui vous permet d'explorer toutes les régions plus librement après avoir terminé le prologue, les niveaux des ennemis étant équilibrés et adaptés à votre niveau. Les ennemis bénéficient également d'un multiplicateur de dégâts général afin que les combats restent passionnants tout au long de votre partie en mode NG+.
- En mode NG+, les armures, les épées et les accessoires disposeront de nouvelles versions aux statistiques améliorées, tout en conservant leurs noms et icônes d'origine. Vous pourrez facilement reconnaître ces objets grâce à leur nouveau cadre et à la mention « NG+ » à côté de leur nom (et, pour les objets légendaires en mode NG+, grâce à un cadre rouge unique).
- Vous pouvez accéder au NG+ depuis le menu principal : après avoir sélectionné votre sauvegarde de base et le niveau de difficulté souhaité, le jeu redémarrera depuis le début. Tous les avantages et l'inventaire de votre sauvegarde d'origine seront disponibles dès le prologue, au début de la quête « Withering Away ».
Changements
Général
- La bande originale disponible dans l'édition Eclipse a été enrichie de morceaux supplémentaires issus du jeu.
- Plusieurs corrections ont été apportées à la géométrie du terrain afin de fluidifier les déplacements pendant les combats et l'exploration.
Gameplay
- Mise à jour des barres de santé des ennemis des niveaux 17 à 30.
- Ajustement de la fréquence à laquelle les ennemis utilisent leurs capacités pendant les combats.
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