The Blood of Dawnwalker lance son premier hotfix, découvrez le patch 1.0.2

Premier petit patch pour The Blood of Dawnwalker, qui connaît quelques soucis sur PC. Cette mise à jour corrige des problèmes liés aux quêtes et au gameplay.

Disponible depuis le 3 septembre, The Blood of Dawnwalker n'est pas exempt de tout reproche, notamment la version PC qui souffre au niveau des performances et de la technique. Les développeurs en sont bien conscients et viennent de publier un premier hotfix, en attendant quelque chose de plus conséquent ces prochains jours. En attendant, c'est les quêtes qui voient quelques soucis être corrigés. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.0.2 de The Blood of Dawnwalker ci-dessous.

Liste complète des changements Quêtes Coen peut désormais parler à Farkas même après avoir tué tous les PNJ autour de lui.

Lunka ne se perd plus lorsqu'elle guide Coen dans le tutoriel.

Le forgeron d'Uriashi a appris à fabriquer une certaine épée sacrée. Gameplay Ajustements de la zone morte de la manette et des problèmes de saisie lors de la course rapide (sur PC uniquement). Autres problèmes connus sur lesquels nous enquêtons actuellement Saccades du jeu en mode Fenêtré ou Sans bordure (solution temporaire : veuillez essayer de lancer le jeu en Plein écran).

Plantage du jeu lors de la compilation des ombrages (solution : veuillez vérifier si votre BIOS est à jour).

Option manquante pour réassigner les touches sur une manette PS5.

Rappelons que le titre est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez aussi retrouver nos guides, comme comment porter davantage d'objets. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes à moindre coût :