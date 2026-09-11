The Blood of Dawnwalker : Emplacement de toutes les bannières de Brencis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2026 à 17h13
Nous vous précisons l'emplacement de toutes les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker, qui sont liées à un trophée/succès.
The Blood of Dawnwalker : Emplacement de toutes les bannières de Brencis

Divers trophées/succès de The Blood of Dawnwalker demandent aux joueurs et aux joueuses d'effectuer certaines actions à Val Sangora. D'ailleurs, l'un d'entre eux, nommé « Capture de drapeau », exige d'arracher toutes les bannières de Brencis. Toutefois, il faut, tout d'abord, savoir où les trouver.

Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous donnons l'emplacement de toutes les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker.

Emplacement des bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker

En réalité, trouver et arracher les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker n'est pas chose trop compliquée, étant donné qu'elles sont toutes placées au même endroit : la ville de Svartrau. Pour être plus précis, à chaque porte de Svartrau, qui sont placées aux différentes extrémités, vous pourrez apercevoir une bannière accrochée au mur. Il y en a donc 5 au total. Mais, voici l'emplacement exact de toutes les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker (vous pouvez les détruire dans l'ordre de votre choix) :

  • Première bannière de Brencis → Porte sud
  • Deuxième bannière de Brencis → Porte Dragosti
  • Troisième bannière de Brencis → Porte ouest
  • Quatrième bannière de Brencis → Porte nord-ouest
  • Cinquième bannière de Brencis → Porte nord-est

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Pour détruire les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker, il faut donc se rendre aux emplacements adéquats, et surtout entrer dans chaque garde-corps de bâtiment à l'aide de Foulée des ombres (il faut être de nuit), qui sont accessibles via les remparts. Sachez que ces endroits sont bien gardés et vous devrez, tout d'abord, éliminer plusieurs gardes. Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à vous approcher du mécanisme pour couper la bannière (cette action coûte 1 unité de temps).

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Après être parvenu à arracher les 5 bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker, vous obtiendrez normalement et automatiquement le trophée/succès « Capture de drapeau ». Si vous souhaitez empocher le 100 % ou Platine du titre, vous devrez débloquer la fin secrète pour récupérer le trophée/succès « Le héros qu'ils méritent », dont nous vous parlons dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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