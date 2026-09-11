Dans une quête de The Blood of Dawnwalker, il faut choisir entre détruire le reliquaire ou prélever le sang vrakhir. Nous vous apportons des précisions pour vous aider à prendre votre décision.

Lors de la quête « Recruteurs de Xanthe : Goût du pouvoir » sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses doivent choisir entre détruire le reliquaire ou bien prélever le sang vrakhir. Ces deux actions ont, bien évidemment, des conséquences, bien qu'elles n'impactent pas l'histoire de l'action-RPG de Rebel Wolves.

Ci-dessous, nous vous donnons de plus amples informations afin de vous aider à choisir entre détruire le reliquaire ou prélever le sang vrakhir sur The Blood of Dawnwalker.

Faut-il détruire le reliquaire ou prélever le sang vrakhir sur The Blood of Dawnwalker ?

La quête Recruteurs de Xanthe : Goût du pouvoir sur The Blood of Dawnwalker

Sur The Blood of Dawnwalker, vous pouvez retrouver la quête Recruteurs de Xanthe : Goût du pouvoir dans la ville de Svartrau. Accessible après le prologue, celle-ci peut être faite durant le jour ou bien durant la nuit. C'est après avoir combattu trois gardes, à l'emplacement de la quête, que vous pourrez apercevoir un coffre doré sur une table. Notons tout de suite que cette mission vous coûtera 3 unités de temps, et ce, peu importe votre choix entre détruire le reliquaire et prélever le sang vrakhir.

Détruire le reliquaire sur The Blood of Dawnwalker

Si vous choisissez de détruire le reliquaire, vous ne récupérerez pas son contenu et la quête Recruteurs de Xanthe : Goût du pouvoir prendra fin. À ce moment-là, vous obtiendrez des points d'expérience et vous ferez monter le niveau d'infamie.

Prélever le sang de vrakhir sur The Blood of Dawnwalker

Si vous décidez de prélever le sang vrakhir, le niveau d'infamie grimpera, la quête se terminera et vous obtiendrez le contenu du reliquaire : une fiole de sang de Brencis, qui est un consommable mythique disponible dans votre inventaire. En buvant la fiole de sang de Brencis, vous débloquerez un nouveau talent vampirique, baptisé « Cri strident », dont la description est la suivante : « Étourdit tous les ennemis face à vous, puis réduit leurs dégâts d'attaque et leur défense. Une parade leur renvoie les dégâts ».

Quel choix faire entre détruire le reliquaire et prélever le sang vrakhir ?

En réalité, détruire le reliquaire ou prélever le sang vrakhir est un choix mineur sur The Blood of Dawnwalker, étant donné que cela n'altère en rien l'histoire de Coen. Vous êtes, de ce fait, tout à fait libre de sélectionner l'option qui vous tente le plus, en fonction de votre style de jeu. Si vous aimez jouer en tant que vampire, il peut être relativement intéressant de prélever le sang vrakhir et de boire la fiole, car le talent obtenu est plutôt efficace en combat.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.