The Blood of Dawnwalker : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de The Blood of Dawnwalker en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

Ça y est, l'attente bientôt à sa fin : The Blood of Dawnwalker, l'action-RPG en monde ouvert de Rebel Wolves, est sur le point de se rendre disponible sur consoles ainsi que sur PC. Très attendu par les joueurs et les joueuses, certains d'entre eux se questionnent à propos de l'heure de sortie de The Blood of Dawnwalker en France, mais aussi sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse ci-dessous.

Heure de sortie de The Blood of Dawnwalker en France

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker débarque le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de The Blood of Dawnwalker.

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Ainsi, selon les informations partagées, l'heure de sortie de The Blood of Dawnwalker est fixée à 00h (heure française), le 3 septembre 2026. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu. Dès lors, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne concernant le lancement de The Blood of Dawnwalker et pourront tous le découvrir au même moment.

#Dawnwalker global release timings are here!



🩸 On PC, the game will release in each region at midnight CEST (UTC+2, Warsaw time).



🩸 On consoles, the game will release in each region at midnight local time – with the exception of Australia, Indonesia, and other countries with… pic.twitter.com/wFw3CQSpwV — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) August 25, 2026

Prétéléchargement de The Blood of Dawnwalker

Les développeurs de chez Rebel Wolves ont accompagné cette annonce d'une bonne nouvelle : le prétéléchargement de The Blood of Dawnwalker sur consoles et PC (via Steam) est disponible 48h avant sa sortie officielle, c'est-à-dire le 1er septembre 2026. Naturellement, il faut au préalable avoir précommandé l'une des éditions du titre pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé et ainsi vous permettre d'être au rendez-vous pour le lancement de The Blood of Dawnwalker.

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Quel est le prix de The Blood of Dawnwalker ?

Plusieurs éditions sont prévues pour The Blood of Dawnwalker : Standard, Eclipse, Day 1 et Collector. Il faut, ainsi, compter 69,99 € pour la Standard et l'édition Day 1 sur consoles comme sur PC. La version Éclipse est, quant à elle, proposée à 79,99 €, tandis que la Collector est affichée au prix de 199,99 €. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous détaillons le contenu des éditions de The Blood of Dawnwalker dans un article dédié.

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Rendez-vous donc le 3 septembre 2026 pour découvrir les aventures de Coen narrées dans The Blood of Dawnwalker, qui se rendra dès lors disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :