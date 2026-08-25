The Blood of Dawnwalker : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez les détails concernant les différentes éditions de The Blood of Dawnwalker, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour son lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, The Blood of Dawnwalker, qui est considéré comme un action-RPG bac à sable, est développé par Rebel Wolves et édité par Bandai Namco. Le titre, qui raconte les aventures de Coen, doit débarquer sur diverses plateformes au début du mois de septembre 2026.

À lire également Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Comme à l'accoutumée, beaucoup de joueurs et joueuses se questionnent à propos des différentes éditions prévues afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les diverses éditions de The Blood of Dawnwalker, en vous précisant leur tarif ainsi que les bonus de précommande annoncés.

Différentes éditions de The Blood of Dawnwalker

Pour The Blood of Dawnwalker, quatre éditions sont prévues au total : Standard, Eclipse, Day 1 et Collector. Mais, sans plus tarder, voici le contenu de chaque édition proposée par The Blood of Dawnwalker :

Avantages Standard Eclipse Day 1 Collector Jeu de base, The Blood of Dawnwalker Oui Oui Oui Oui Compendium du monde (contenu digital) Non Oui Non Oui Comic book (contenu digital) Non Oui Non Oui Bande-son du jeu (contenu digital) Non Oui Non Oui Steelbook Non Non Oui Oui Carte du monde Non Non Oui Oui Compendium du monde (contenu physique) Non Non Non Oui Figurine de Coen (PureArts - 23 cm) Non Non Non Oui

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et joueuses qui auront acheté The Blood of Dawnwalker avant son lancement obtiendront :

Ensemble d'armure de Voyageur Sangorien : « Équipez Coen avec l'armure de Voyageur Sangorien, ornée de l'emblème d'un forgeron anonyme ayant sillonné le continent en quête d'inspiration ».























Prix des différentes éditions de The Blood of Dawnwalker

Remarquons tout de suite que le prix de vente des éditions de The Blood of Dawnwalker ne varie pas en fonction de la plateforme de jeu sélectionnée, contrairement à d'autres titres. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation et Xbox → 69,99 €

Édition Éclipse PC → 79,99 € PlayStation et Xbox → 79,99 €

Édition Day 1 PlayStation et Xbox → 69,99 €

Édition Collector PC → 199,99 € PlayStation et Xbox → 199,99 €



Chargement du sondage... 0 votant Voter

Où précommander The Blood of Dawnwalker ?

The Blood of Dawnwalker peut être précommandé directement via les plateformes officielles, notamment de PlayStation, XBOX/Microsoft et Valve :

Sachez que vous pouvez d'ores et déjà obtenir The Blood of Dawnwalker à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

PC Édition Standard → 53,99 € au lieu de 70 €, soit 23 % de réduction. Eclipse Edition → 61,99 € au lieu de 80 €, soit 23 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



La sortie de The Blood of Dawnwalker est, pour rappel, programmée pour le 3 septembre 2026. Date à laquelle le titre de Rebel Wolves se rendra disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.