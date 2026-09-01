Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de septembre 2026

Envie de savoir ce que vous réserve le mois de septembre 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois de septembre 2026 vont être plutôt chargées en termes de sorties de jeux vidéo. Étant donné que le calendrier de ce mois-ci est conséquent, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.

Si tel est le cas, sachez que nous vous proposons le calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026 dans ce qui suit, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de septembre 2026

Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de septembre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées pour que vous ayez toutes les informations clés en main.

À lire également Test The Blood of Dawnwalker : Bien plus qu'un nouveau jeu des anciens de The Witcher 3

Comme vous pourrez le constater grâce au listing ci-après, le mois de septembre 2026 marquera l'arrivée de nombreux jeux, dont certains sont très attendus, à l'image de The Blood of Dawnwalker ou de Marvel's Wolverine, par exemple. Dans les semaines à venir, les joueurs et les joueuses auront également l'occasion de découvrir Fire Emblem: Fortune's Weave, Control: Resonant ou encore Silent Hill: Townfall. Bien évidemment, d'autres auraient pu être cités ci-dessous, mais il est temps de vous livrer le calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026.

Jeu Date de sortie Plateformes Moonlighter 2: The Endless Vault (version 1.0) 2 septembre PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 The Blood of Dawnwalker 3 septembre PS5, Xbox Series, PC Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition 3 septembre Switch 2 BioEden 3 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Onimusha: Way of the Sword 4 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 My Hero Academia: All's Justice 4 septembre Switch 2 NBA 2K27 4 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Halloween: The Game 8 septembre PS5, Xbox Series, PC Mewgenics 8 septembre PS5, Xbox Series, Switch 2 Valheim (version 1.0) 9 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Shroom and Gloom 10 septembre PC Marvel's Wolverine 15 septembre PS5 RuneScape: Dragonwilds 15 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Aniimo 16 septembre PS5, Xbox Series, PC, iOS/Android Endless Legend II (version 1.0) 17 septembre PS5, Xbox Series, PC Fire Emblem : Fortune's Weave 17 septembre Switch 2 LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir 18 septembre Switch 2 Dune: Awakening 22 septembre PS5, Xbox Series Graveyard Keeper 2 22 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2 Control: Resonant 24 septembre PS5, Xbox Series, PC Silent Hill: Townfall 24 septembre PS5, PC Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée 24 septembre Switch 2 EA Sports FC 27 25 septembre PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch Minecraft Dungeons II 29 septembre PS5, Xbox Series, PC, Switch 2 Nivalis Nights 29 septembre PC Songs of Glimmerwick 30 septembre PC

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces expériences vidéoludiques.