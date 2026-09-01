Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de septembre 2026
le 01 septembre 2026 à 10h07
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouvelles expériences vidéoludiques. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les semaines du mois de septembre 2026 vont être plutôt chargées en termes de sorties de jeux vidéo. Étant donné que le calendrier de ce mois-ci est conséquent, il se peut que vous soyez un peu perdus et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu débarque.
Si tel est le cas, sachez que nous vous proposons le calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026 dans ce qui suit, afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de septembre 2026
Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de septembre 2026. Pour chaque entrée, nous vous précisons, bien évidemment, la date de sortie ainsi que les plateformes visées pour que vous ayez toutes les informations clés en main.
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Comme vous pourrez le constater grâce au listing ci-après, le mois de septembre 2026 marquera l'arrivée de nombreux jeux, dont certains sont très attendus, à l'image de The Blood of Dawnwalker ou de Marvel's Wolverine, par exemple. Dans les semaines à venir, les joueurs et les joueuses auront également l'occasion de découvrir Fire Emblem: Fortune's Weave, Control: Resonant ou encore Silent Hill: Townfall. Bien évidemment, d'autres auraient pu être cités ci-dessous, mais il est temps de vous livrer le calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateformes
|Moonlighter 2: The Endless Vault (version 1.0)
|2 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2
|
The Blood of Dawnwalker
|3 septembre
|PS5, Xbox Series, PC
|
Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition
|3 septembre
|Switch 2
|BioEden
|3 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Onimusha: Way of the Sword
|4 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|My Hero Academia: All's Justice
|4 septembre
|Switch 2
|NBA 2K27
|4 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Halloween: The Game
|8 septembre
|PS5, Xbox Series, PC
|Mewgenics
|8 septembre
|PS5, Xbox Series, Switch 2
|Valheim (version 1.0)
|9 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Shroom and Gloom
|10 septembre
|PC
|Marvel's Wolverine
|15 septembre
|PS5
|RuneScape: Dragonwilds
|15 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Aniimo
|16 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, iOS/Android
|Endless Legend II (version 1.0)
|17 septembre
|PS5, Xbox Series, PC
|Fire Emblem : Fortune's Weave
|17 septembre
|Switch 2
|LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir
|18 septembre
|Switch 2
|Dune: Awakening
|22 septembre
|PS5, Xbox Series
|Graveyard Keeper 2
|22 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Control: Resonant
|24 septembre
|PS5, Xbox Series, PC
|Silent Hill: Townfall
|24 septembre
|PS5, PC
|Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée
|24 septembre
|Switch 2
|EA Sports FC 27
|25 septembre
|PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch
|Minecraft Dungeons II
|29 septembre
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Nivalis Nights
|29 septembre
|PC
|Songs of Glimmerwick
|30 septembre
|PC
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de septembre 2026. Dans tous les cas, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces expériences vidéoludiques.
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